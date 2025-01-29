بدء تطبيق التعرفة المرنة لـ«سالك» الجمعة

تبدأ شركة سالك تطبيق التعرفة المرنة على جميع البوابات باستثناء شهر رمضان المبارك، من بعد غد «الجمعة»، وذلك ضمن خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي.

ووفقاً لنظام التعرفة المرورية المرنة للطرق، ستكون التعرفة مجانية في الفترة من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وحتى الساعة 6:00 صباحاً، وستكون التعرفة في أيام الأسبوع ستة دراهم، في أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:00 وحتى الساعة 10:00، وفي أوقات الذروة المسائية من الساعة 4:00 وحتى الساعة 8:00.

وستكون التعرفة أربعة دراهم، خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وستكون التعرفة في يوم الأحد، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات والفعاليات، أربعة دراهم على طول اليوم، ومجانية بعد منتصف الليل من الساعة 1:00 إلى 6:00 صباحاً.