مسارات جديدة للحافلات ومركبات الأجرة بطول 13 كيلو متراً في دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أنها تعمل حالياً على تنفيذ مسارات للحافلات العامة في الإمارة بطول 13.1 كيلو متراً في 6 طرق وشوارع رئيسية، وذلك ضمن خطة تنفيذ مسارات جديدة خاصة للحافلات ومركبات الأجرة وزيادة أطوالها من 7 إلى 20 كيلو متراً بنهاية العام المقبل 2026.

6 طرق

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة إن المسارات الجديدة موزعة على 6 طرق وشوارع حيوية هي شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، والثاني من ديسمبر.

مشيراً إلى أن تنفيذ المسارات الجديدة الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته المراحل الثلاث السابقة لتنفيذ المسارات، التي ساهمت في تقليل زمن الرحلة لبعض خطوط الحافلات إلى قرابة 5 دقائق لكل حافلة بنسبة تحسن في زمن الرحلة تقدر بـ 24 %، كما ساهمت في رفع نسبة رضا الركاب وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة.

وأشار إلى أن الهيئة أعلنت أخيراً عن إطلاق مسارات جديدة للحافلات لرفع إجمالي المسارات في إمارة دبي من 7 كم حالياً إلى 20 كم بنهاية 2026، حيث تشمل المسارات العديد من المناطق داخل الإمارة عبر شبكة متكاملة، لافتاً إلى أن تنفيذ المسارات سيعزز الاعتماد على وسائل المواصلات العامة في الإمارة لما توفره من سهولة ويسر للمستخدمين.

نسبة الالتزام

وأكد شاكري أن مشروع المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة يعد أحد أهم الممارسات العالمية وسياسات النقل الناجحة التي تساعد على تحفيز السكان على استخدام المواصلات العامة بدلاً من المركبات الخاصة، إذ تهدف إلى تقليل زمن الرحلة وزيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة.

فضلاً عن أهميته في تحسين معدل وصول مركبات الأجرة، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة .

وكانت الهيئة قد نفذت في مرحلة سابقة مسارات للحافلات بطول 7 كيلومترات، شملت تنفيذ مسار منفصل للحافلات ومركبات الأجرة على شارع خالد بن الوليد بطول 4.3 كيلومترات، يمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل، بالاتجاهين، وأجزاء من شارع نايف بطول كيلو متر واحد، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من دوار السطوة إلى شارع الشيخ راشد بطول 1200 متر، وشارع الغبيبة من التقاطع مع شارع الميناء إلى شارع رقم 12 بطول 500 متر.