«طرق دبي» تطلق دليل المركبات لبيع البضائع وتقديم الخدمات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الدليل الإرشادي لضوابط واشتراطات تصريح نشاط بيع البضائع وتقديم الخدمات بواسطة المركبة، تضمن شروط وإجراءات إصدار تصريح مزاولة النشاط، والتزامات المنشأة واشتراطات المركبة المخصصة لمزاولة النشاط والاشتراطات الخاصة بمواقع عربات الطعام ضمن أرض خاصة، إضافة إلى عدد من الضوابط العامة لممارسة نشاط عربات الطعام واشتراطات المقطورات والسائقين والمخالفات والجزاءات.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يهدف لوضع خريطة طريق للمتعاملين الراغبين بمزاولة نشاط بيع البضائع، وتقديم الخدمات بواسطة المركبة أو كليهما، حيث يوضح آلية المزاولة والاشتراطات اللازم استيفاؤها والمتطلبات الواجب توفيرها، ويهدف بشكل خاص إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من خلال تنظيم مزاولة نشاطي بيع البضائع وتقديم الخدمات بواسطة المركبة، إلى جانب تسهيل رحلة المتعامل الراغب في مزاولة النشاط.

وأشارت الهيئة إلى أن الدليل يطبق على المنشآت المرخصة من سلطة الترخيص المعنية والمصرح لها من الهيئة بمزاولة نشاطي بيع البضائع أو تقديم الخدمات بواسطة المركبات داخل النطاق الإقليمي للإمارة، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، سواء تم ذلك من خلال التجوال أو من خلال نظام الطلب المسبق بواسطة الاتصال أو الوسائط الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتكون مزاولة النشاط بواسطة مركبات مسجلة ومرخصة ومجهزة لهذا الغرض، وذلك بحسب المتطلبات والضوابط الفنية للنشاط الرئيسي المراد تقديمه على سبيل المثال لا الحصر، بيع الإكسسوارات والملابس، بيع الوجبات الغذائية الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة، بيع الأسماك، وتقديم الخدمات المتنوعة، مثل خدمة غسيل وكي الملابس وغسيل السيارات.

وبحسب الدليل الإرشادي فإنه يشترط لإصدار التصريح أن يكون طالبه حاصلاً على الموافقة المبدئية من سلطة الترخيص في الإمارة، وأن يكون طلب التصريح مقدماً من مالك المنشأة أو من ينوب عنه قانوناً ووفقاً للنموذج المعقد من قبل الهيئة، ويجب عدم إحداث أي تغيير أو تعديل على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك.