خوذات مجانية لمجتازي اختبارات رخصة الدراجات النارية في رأس الخيمة

وزعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خوذات مجانية لقائدي الدراجات النارية من مجتازي اختبارات الحصول على رخصة قيادة هذه النوعية من الدراجات، وذلك خلال إطلاق حملة «الأمان يبدأ بخطوة» التي نفذتها إدارة المرور والدوريات ممثلة في فرع التوعية والإعلام المروري.

صمام الأمان

وقال العميد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إن إطلاق وتنفيذ هذه الحملة، يأتي في إطار حرص القيادة على رفع مستوى الوعي لدى قائدي الدراجات النارية وتبيان أهمية ارتدائهم لخوذة القيادة التي تمثل صمام الأمان لهم، مشيراً إلى أن استهداف قائدي وراكبي الدراجات النارية بهذه الحملة يؤكد خطورة قيادة هذه الدراجات أو ركوبها دون ارتداء الخوذة التي تقلل من نسبة ومستوى الإصابة حال وقوع أي حادث لها.

وأشار إلى أن فريق العمل القائم على هذه الحملة يتواجد بشكل يومي منذ ساعات الصباح الباكر في موقع اختبار المتقدمين للحصول على رخصة قيادة الدراجات النارية، حيث يتم توزيع مجموعة من الخوذات على مجتازي اختبارات المدينة في قيادة هذه الدراجات، مع حثهم على ضرورة الالتزام بارتدائها بشكل دائم أثناء قيادة الدراجة النارية أو مرافقة أحد عليها.

ودعا العميد أحمد الصم قائدي الدراجات النارية ومرافقيهم إلى التقيد الكامل بارتداء الخوذة حفاظاً على سلامتهم في المقام الأول وتفادياً لتعريضهم للمخالفة وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات يتم توقيعها بحق المخالفين منهم.