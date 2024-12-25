نظام مبتكر لمراقبة سلوكيات سائقي الحافلات في دبي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تركيب نظام القيادة الآمنة «Green Road» في 70 % من حافلات المواصلات العامة، وهو نظام مبتكر لتنبيه السائقين بصورة فورية عن التجاوزات المتعلقة بالسلامة المرورية.

وأكد سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات بالهيئة،الانتهاء من تركيب النظام في 975 حافلة، ومن المتوقع إنجاز تركيبه في جميع الحافلات البالغ عددها 1407 في مارس المقبل.

لافتاً إلى أن النظام يراقب مؤشرات تتعلق بقيادة السائق ، ويصدر تنبيهاً بشكل آني عبر الجهاز اللوحي للحافلة في حال قيامه بأي سلوك مخالف لتعليمات القيادة الآمنة.

وأشار إلى تجربة النظام على 93 حافلة لمدة شهرين قبل اعتماد تركيبه على أسطول الهيئة، حيث أظهرت بيانات الفترة التجريبية تحسناً في سلوكيات السائقين بنسبة 47 % فيما يتعلق بالتجاوزات الخطرة والانعطاف السريع وتجاوز حد السرعة واستخدام المكابح بصورة مفاجئة، كما أظهرت البيانات انخفاضاً في نفقات الصيانة بنسبة 10 % واستهلاك الوقود بنسبة 5 %.

وذكر البلوشي أنه يمكن للسائقين عند انتهاء وردية العمل والتوقف في محطة مأوى الحافلات التعرف إلى تفاصيل القيادة والتجاوزات خلال الرحلات التي قاموا بها عن طريق البيانات التفصيلية التي توفرها الأجهزة الذكية في المحطة، أو من خلال المشرفين على المحطة قبل بدء عملهم في اليوم التالي .

بطاقة نول

من جهة أخرى أدرجت هيئة الطرق والمواصلات بطاقة نول وسيلة دفع إضافية لاستخدام السكوتر الكهربائي التابع للمشغّلين المعتمدين، الذين يعملون تحت مظلة الهيئة في دبي. وأشار صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي، بقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة إلى إضافة « نول» إلى وسائل دفع تعرفة استخدام السكوتر الكهربائي المتوفرة في مختلف المناطق والقريبة من محطات وسائل النقل الجماعي.

وقال: « توفير بطاقة نول كخيار إضافي، ضمن خيارات الدفع عند شراء الباقات المتوفرة لديها «بالساعات، يومياً، شهرياً، وغيرها»، من خلال استخدام تقنيات التواصل قريب المدى على الهواتف الذكية «NFC»، ولاستخدام وسيلة دفع استخدام السكوتر الكهربائي ينبغي على المستخدم تنزيل تطبيق الشركة المشغّلة له».