«محاور الربط بين دبي والشارقة».. مشروع رائد يعزز انسيابية المرور

126 يوماً مدة إنجاز المرحلة الأولى

2.7 مليون ساعة عمل في المشروع

أنجزت إمارة الشارقة المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإنشاء المحاور المرورية الجديدة للربط مع إمارة دبي خلال 126 يوماً وبأكثر من مليونين و700 ألف ساعة عمل، في حين يستهدف المشروع عند اكتماله خفض الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 85% وإضافة طاقة استيعابية تبلغ 5200 مركبة في الساعة على محور الشارع الصناعي الثالث، بما يدعم انسيابية الحركة على أحد المحاور التي يشملها مشروع الربط بين الإمارتين.

ويمتد نطاق المشروع إلى خمسة أقسام رئيسية تجمع بين تطوير التقاطعات والمحاور الحيوية القائمة وإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال يبلغ 9 كيلومترات و180 متراً وتزيد المساحات المرصوفة ضمن أعماله على 207 آلاف متر مربع، في حين تمتد شبكة تصريف مياه الأمطار إلى 19 كيلومتراً، وتشكل هذه الأعمال مجتمعة نطاق المشروع الذي يضم تطوير البنية المرورية القائمة، وإضافة طرق جديدة وتنفيذ شبكة للتصريف ضمن أعمال البنية التحتية.

محاور

ويبرز محور الشارع الصناعي الثالث في المشروع لارتباطه بهدف محدد يتمثل في رفع طاقته الاستيعابية بمقدار 5200 مركبة في الساعة ويعبّر هذا الرقم عن السعة الإضافية المستهدفة على المحور عند اكتمال المشروع ويتيح تحديدها على أساس الساعة قراءة ما تستهدفه أعمال التطوير من زيادة في قدرة المحور على استيعاب حركة المركبات، في حين يعبّر هدف خفض الازدحام عن الأثر المروري المتوقع من أعمال التطوير بمجملها بعد اكتمالها.

وتتوزع أعمال المشروع بين تطوير طرق ومحاور قائمة وإضافة طرق جديدة ويشمل الجانب الأول تطوير التقاطعات التي تلتقي عندها مسارات المركبات والمحاور الحيوية التي تنتقل عبرها الحركة، في حين يضيف الجانب الثاني طرقاً إلى شبكة الربط بين الشارقة ودبي ويجمع هذا النطاق بين تحسين حركة المركبات عبر نقاط التقاطع وتوسيع شبكة الطرق المتاحة أمامها وهو ما يتصل بهدف المشروع في تعزيز انسيابية التنقل بين الإمارتين.

مساحات

وتكشف الأرقام عن اتساع نطاق الأعمال على مستويين، إذ يوضح إجمالي الأطوال البالغ 9 كيلومترات و180 متراً امتداد أعمال الطرق ضمن المشروع، في حين تعكس المساحات المرصوفة التي تتجاوز 207 آلاف متر مربع حجم أعمال الرصف وتأتي شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 19 كيلومتراً ضمن النطاق نفسه لتخدم جانباً آخر من البنية التحتية للمشروع يرتبط بتصريف المياه على امتداد شبكة الطرق والمحاور التي تشملها الأعمال.

ويحمل إنجاز المرحلة الأولى خلال 126 يوماً دلالة زمنية واضحة على تقدم التنفيذ، في حين يوضح تجاوز مليونين و700 ألف ساعة عمل حجم الجهد الذي تطلبه إنجاز هذه المرحلة وتخص مدة التنفيذ وساعات العمل المرحلة الأولى من المشروع بينما تشمل الأرقام الخاصة بأطوال الطرق والمساحات المرصوفة وشبكة تصريف الأمطار نطاق المشروع وتبقى زيادة الطاقة الاستيعابية وخفض الازدحام من النتائج التي يستهدفها بعد اكتماله.

ويرتبط تحسين انسيابية الحركة بين الشارقة ودبي بقدرة المحاور على استيعاب المركبات وبكيفية انتقالها عند التقاطعات وعلى امتداد الطرق التي تربط بينها ومن هنا يجمع المشروع بين تطوير التقاطعات والمحاور وإنشاء طرق جديدة ضمن خطة واحدة تستهدف تحسين حركة المركبات عبر شبكة الربط ويبرز الشارع الصناعي الثالث في هذه الخطة بوصفه المحور الذي حدد له المشروع زيادة مستهدفة في السعة بمقدار 5200 مركبة في الساعة.

وتصل نسبة خفض الازدحام المستهدفة إلى 85% بعد اكتمال المشروع وهي النسبة التي تضع تحسين انسيابية الحركة في صلب أهداف التطوير إلى جانب تعزيز الربط بين الإمارتين، ويأتي هذا الهدف إلى جانب هدف السعة الإضافية على الشارع الصناعي الثالث ليحدد جانبين من الأثر المروري المنتظر أحدهما يتعلق بقدرة محور محدد على استيعاب مزيد من المركبات خلال الساعة والآخر يتعلق بخفض الازدحام عقب اكتمال أعمال المشروع.

وتوضح مكونات المشروع الخمسة كيف يتسع العمل من مستوى الطريق إلى مستوى شبكة الربط بأكملها فتطوير التقاطعات يتصل بحركة المركبات عند التقاء المسارات وتطوير المحاور يتصل بحركتها على امتداد الطرق، في حين تضيف الطرق الجديدة مسارات إلى الشبكة القائمة وترافق هذه الأعمال شبكة تصريف لمياه الأمطار ويجمع المشروع بذلك بين البنية التي تحمل حركة المركبات والبنية التي تخدم الطرق ضمن نطاق تطوير واحد.