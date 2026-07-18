«الوطني»: «الطاقة» تنجز 95 % من طلبات الإسكان بتنفيذ 100 %

أكد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية حققت خلال عام 2025 عدداً من النتائج الإيجابية في قطاعي الإسكان والبنية التحتية من خلال إصدار 4040 قرار دعم سكنياً بقيمة بلغت نحو 2.92 مليار درهم.

وأشار التقرير الذي أصدره المجلس إثر موافقة على مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية عملت على معالجة 95 % من طلبات الإسكان إلى جانب تحقيق برامجها، وبنسب تنفيذ تراوحت بين 97 إلى 100 %.

وبين المجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة واصلت تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، ومن أبرزها مشروع تطوير شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم، بما يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة.

وأكد المجلس أهمية مواصلة التركيز على قطاعي الإسكان والبنية التحتية باعتبارهما من المرتكزات الداعمة لجودة الحياة والاستقرار الأسري والجاهزية الحضرية، ولا سيما في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وشدد المجلس على أن المحافظة على المكتسبات التي تحققت في قطاع الإسكان والبنية التحتية تتطلب مواصلة تطوير المشروعات والخدمات المرتبطة بهما، بما يعظم أثر الاستثمارات الحكومية على جودة الحياة والاستقرار الأسري وكفاءة التنقل، ويواكب النمو السكاني والتوسع العمراني ويعزز استدامة الجاهزية الحضرية للدولة.