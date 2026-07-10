47 مليون متر مكعب كميات مياه حصدتها بحيرات السدود في الدولة خلال 2025

كشفت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2025 أن إجمالي كميات المياه التي حصدتها بحيرات السدود التي تشرف عليها الوزارة بلغ 47 مليون متر مكعب، وأن جمالي أعداد السدود التي تشرف عليها وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة 103 سدود، فيما بلغ إجمالي عدد السدود التي تم صيانتها 44 سداً، ويبلغ إجمالي السعة التصميمية الكلية للسدود التي تشرف عليها الوزارة في الدولة 81.75 مليون متر مكعب.

وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي، يبلغ زمن التنبؤ بفيضان السدود الكبيرة من 0.5-2 ساعة، والبدء مع الجهات المهنية بالأزمات والطوارئ على مدار الساعة.

وذكرت بيانات الوزارة في جانب التخطيط الحضري أن عدد المناطق الحضرية في الدولة يبلغ 1967 منطقة، فيما بلغت المساحات المفتوحة والخضراء 667.8 كيلومتراً مربعاً، وبلغت مساحات أشجار القرم 102.202 كيلومتر مربع.

وفي جانب المختبر تم خلال العام الماضي 1562 اختبارات لجودة البناء وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها لخدمة ضبط جودة المواد الإنشائية 1566 معاملة، كما تم ترسية 53 عقداً، وبلغ إجمالي عدد طلبات التسجيل المستلمة من قبل الموردين 1476 طلب تسجيل، فيما بلغ إجمالي المناقصات التي تم طرحها 61 مناقصة.