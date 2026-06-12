الفجيرة تنير 700 كيلومتر من الطرق بـ 24500 وحدة ذكية

في خطوة تعكس تسارع التحول الحضري، كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، عن نجاح مشروع إنارة الشوارع الذكية، منذ انطلاقه في 2017، وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في تركيب نحو 24,500 وحدة إنارة ذكية من نوع LED صديقة للبيئة، تتميز بكفاءتها العالية، وانخفاض استهلاكها للطاقة، ما أسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق الإمارة.

وبيّن أن المشروع جاء بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تجسيداً لاهتمام سموه بدفع عجلة التنمية الشاملة بتعزيز مكانة الفجيرة كمدينة عصرية ومستدامة، موضحاً أن المشروع أسهم في تغطية نحو 700 كيلومتر من الطرق في مدينتي الفجيرة ودبا الفجيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستويات الأمان المروري، ودعم التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.

الإنارة التقليدية

ولفت إلى أن المشروع تضمن برنامجاً شاملاً لتحديث أنظمة الإنارة التقليدية، تم خلاله استبدال أكثر من 4,000 وحدة من مصابيح الصوديوم بوحدات LED موفرة للطاقة، ما أدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن تحسين كفاءة الشبكات وجودة الإضاءة.

وأكد الأفخم أن البلدية، وبالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة، تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية، تستهدف تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن المدن الذكية والمستدامة، مشيراً إلى أن مشروع إنارة الشوارع الذكية، يعد من أبرز هذه المبادرات الرائدة في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.

وأوضح أن مشروع إنارة الشوارع الذكية، يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها البلدية، حيث شهد تنفيذ مراحل متتالية، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الإنارة العامة على مستوى الإمارة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية.

حياد مناخي

وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لبلدية الفجيرة، في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة، تدعم توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد. وأضاف أن المشروع يعزز التزام البلدية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول.