«الطاقة» تطرح 4 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 4 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تشمل إضافة مبنى، وإنشاء جسور، وإنشاء وإنجاز تطوير شبكة مياه الصرف الصحي.

وتشمل المناقصات: إنجاز أعمال مشروع مبنى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة في منطقة الحيل بإمارة الفجيرة، وإنشاء جسر اتجاهي عند تقاطع دوار المنطقة الحرة في الفجيرة، ويتضمن تحسين الطريق المزدوج الحالي الذي يمتد بطول 10.5 كم تقريباً والمعروف باسم طريق يبسة ويتطلب المشروع إنشاء وتنفيذ جسر جديد للشاحنات ذي مسار واحد في منطقة سكمكم لربط طريق يبسة بالطريق الدائري الموازي لطريق الكورنيش E-99.