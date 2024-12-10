4 مشاريع لتحسين الحركة المرورية في دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع جديدة خلال شهر ديسمبر الجاري لتحسين الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات والازدحام على الطرق.

وأوضحت الهيئة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي أن تطوير البنية التحتية والتحسينات في شبكات الطرق لا يتعلق بتخفيف الازدحام، فقط، بل بتوفير الوقت والجهد لدى مستخدمي الطريق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل.

وذكرت الهيئة أن المشروع الأول الذي افتتح أمام الحركة المرورية في الثامن من الشهر الجاري تمثل في تطوير شارع الشيخ راشد «محور الشندغة» بسعة 3 مسارات، حيث تم إنشاء جسر مباشر من شارع الشيخ راشد يميناً إلى شارع المينا بالاتجاه إلى جسر الانفينيتي بطاقة استيعابية 4500 مركبة في الساعة.

المدينة العالمية

وأوضحت الهيئة أن هناك مشروعين سوف يتم الانتهاء من تنفيذهما في 16 ديسمبر، يتمثل المشروع الأول في تطوير شارع رأس الخور مدخل المدينة العالمية بسعة مسارين وطاقة استيعابية تقدر بـ4000 مركبة في الساعة، والمشروع الثاني يتمثل في تحسين الكفاءة المرورية لتقاطع شارع آل مكتوم مع شارع عمر بن الخطاب لزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 20% من خلال إضافة مسار ثالث لحركة اليسار باتجاه نايف ومسار حر باتجاه اليمين للقادمين من نايف باتجاه شارع بني ياس. وأشارت الهيئة إلى الانتهاء من المشروع الرابع في 22 ديسمبر، وهو جسر في شارع حصة بالاتجاه من شارع الخيل إلى القصيص بسعة مسارين وطاقة استيعابية بـ3000 مركبة في الساعة.

وأشارت الهيئة إلى أن العمل مستمر لتعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة في شوارع دبي، عبر تنفيذ الحلول المرورية التطويرية بشكل دوري، بحيث تواكب النهضة العمرانية والتطور الحضري المستدام، والطفرة السكانية، لتؤكد التزامها تعزيز مكانة دبي لتتصدر طليعة المدن العالمية في الرفاهية وجودة الحياة.

دراسات مرورية

وكانت الهيئة وضعت ضمن خطتها للعام الجاري تنفيذ حزمة من التحسينات المرورية السريعة والأعمال التطويرية في أكثر من 72 موقعاً على مستوى إمارة دبي، واستندت أعمال التحسينات إلى 4 معطيات رئيسية تم تحليلها بشكل فوري، وهي: الدراسات المرورية، ومراكز التحكم، واقتراحات الجمهور، والمشاهدات والرصد الميداني للطرق، من قبل فرق العمل المتخصصة لدى الهيئة.