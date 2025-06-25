مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية في شواطئ رأس الخيمة

تنفذ دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية في الشواطئ البحرية، وذلك استعداداً لاستقبال موسم الصيف، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والسياح والمقيمين خلال هذه الفترة من العام.

وأوضح المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن خطة الدائرة تشمل حزمة متكاملة من أعمال الصيانة والتطوير التي تستهدف رفع كفاءة الشواطئ والحدائق العامة، بما يعزز من جاذبيتها ويجعلها وجهات مفضلة للعائلات والسياح.

مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تعزيز أسطول آلياتها في عمليات النظافة اليومية المكثفة للشواطئ على مدار الساعة، لضمان بيئة صحية وآمنة، وتحسين الإضاءة الليلية على امتداد الكورنيش والشواطئ العامة لتوفير أجواء مريحة وآمنة للزوار مساءً.

وأضاف: تشمل المشاريع صيانة دورية لمرافق الاستحمام والمظلات، بما في ذلك استبدال وتجديد العناصر المتآكلة، وإعداد وتركيب لوحات إرشادية توعوية بلغات متعددة، لتوجيه مرتادي الشاطئ نحو الاستخدام الصحيح والآمن للمرافق، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.

وأشار إلى أن الدائرة تواصل تنفيذ أعمال تجديد شاملة لدورات المياه في شاطئي الفلامنجو والمعيريض، بما يشمل تطوير أنظمة التهوية واستخدام مواد عالية الجودة تواكب المعايير البيئية، كما تم تجهيز الشواطئ بأبراج إنقاذ جديدة، وتشغيل فرق منقذين مدربين بالتنسيق مع الشرطة البحرية، لضمان سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأكد العلي، أن مشاريع التحسينات لا تقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل تشمل أيضاً جهوداً توعوية وتدابير أمنية مبتكرة، حيث أطلقت الدائرة بالتعاون مع الجهات الشرطية حملات لتثقيف الزوار حول مخاطر السباحة في التيارات البحرية وكيفية التصرف في حالات الانجراف، مع توصيات بتركيب عوامات وإنشاء نقاط مراقبة وتظليل.

وأضاف: تتماشى هذه المشاريع مع التوجه العام لإمارة رأس الخيمة نحو تطوير السياحة البيئية والمجتمعية، حيث شهدت الإمارة في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في المرافق الشاطئية، بما في ذلك إنشاء ملاعب رياضية، ومسارات للمشي.

وأماكن مخصصة للعائلات، كما تقوم فرق خدمة «راقب» البيئية إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ، ومنع الممارسات الضارة كإشعال الفحم أو رمي النفايات على الرمال في غير المواقع المخصصة لها، حيث خصصت الدائرة حاويات متنوعة بين الحديد للتخلص الآمن من بقايا فحم الشواء، إلى جانب حاويات تضمن الفرز من المصدر لمختلف أنواع النفايات.

وأكد العلي أن دائرة الخدمات العامة تسعى من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة شواطئ رأس الخيمة كوجهة مثالية خلال فصل الصيف، تجمع بين الاستجمام والترفيه والأمان البيئي، وتعكس التزام الإمارة بتعزيز معايير الاستدامة والخدمات الذكية في المرافق العامة.