الشارقة تطور منظومة الصرف الصحي بمشاريع تخدم آلاف المباني

أكدت المهندسة هند الهاشمي، مدير إدارة الخدمات العامة بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن مشاريع الصرف الصحي تمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الحديثة، رغم أنها لا تُرى على سطح الأرض، إلا أنها تشكل درعاً واقية تحمي البيئة وتضمن استمرارية الحياة الحضرية بكفاءة واستدامة.

وأوضحت أن هذه المنظومة تعمل وفق آلية هندسية متكاملة تبدأ من داخل المباني، مروراً بشبكات الأنابيب وخطوط التجميع، وصولاً إلى محطات المعالجة، حيث تمر المياه بعدة مراحل دقيقة تشمل الترسيب والمعالجة البيولوجية والترشيح والتعقيم، بما يضمن إعادة استخدامها بشكل آمن في الري أو الأغراض الصناعية، وفق أعلى المعايير البيئية.

وأشارت الهاشمي إلى أن دائرة الأشغال العامة تنفذ خطة رئيسة شاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي على مستوى الإمارة، تعتمد على دراسات دقيقة لتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يضمن تكامل الشبكات مع محطات الضخ والمعالجة ضمن منظومة متناغمة عالية الكفاءة.

وبيّنت أن الدائرة بدأت تنفيذ مشاريعها وفق أولويات مدروسة، حيث تم في منطقتي القوز والرمثاء توصيل خدمات الصرف الصحي لأكثر من 1800 منزل، فيما شهدت منطقة مويلح التجارية إنجاز شبكة تخدم 2129 مبنى، مدعومة بمحطة معالجة في الحومة بسعة 30 ألف متر مكعب يومياً، يجري العمل على رفعها إلى 90 ألف متر مكعب لتلبية الطلب المتزايد.

وأضافت أن مشروع السويحات والرماقية يخدم 835 منزلاً، فيما يجري تنفيذ مشروع الجرينة لخدمة 540 قطعة أرض، إلى جانب مشاريع الياش والموافجة التي تستهدف أكثر من 700 مسكن، والمتوقع إنجازها مطلع العام المقبل.

وفي إطار التوسع، كشفت الهاشمي عن إعداد محطة معالجة في الحمرية بسعة 2000 متر مكعب يومياً، إلى جانب دراسة تنفيذ شبكة صرف صحي في منطقة الغافية بالتزامن مع مشاريع الطرق.

وفي المنطقة الوسطى، تم إنجاز محطتي المدام والذيد، مع استمرار العمل على شبكات مليحة ومحطة المعالجة فيها، إضافة إلى محطة حي السدرة.

أما في المنطقة الشرقية، فقد نفذت الدائرة مشروعاً متكاملاً في كلباء، يشمل محطة معالجة بسعة 3700 متر مكعب يومياً، وشبكة بطول 111 كيلومتراً تخدم 2217 مبنى، مع خطط لرفع السعة إلى 14 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب تنفيذ مشاريع إضافية تدعم التوسع العمراني في المنطقة.