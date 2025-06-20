بلدية عجمان تنجز مشروع إنشاء طرق داخلية في «الروضة 2» بتكلفة 5 ملايين درهم

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الإسفلتية المفردة في منطقة الروضة 2، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين درهم، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030، لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، من خلال تحسين جودة وترابط البنية التحتية.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة تواصل العمل لتأمين وصول السكان لوجهاتهم المنشودة خلال وقت قياسي، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء طرق داخلية بطول إجمالي يقارب 4.5 كيلو مترات، بهدف تحسين سهولة الوصول إلى الأراضي والمساكن، وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز التنقل الأسهل والآمن.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في رفع مستوى السلامة العامة لمستخدمي الطريق، حيث تم تجهيز الطرق بعناصر السلامة المرورية مثل اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، ما يعزز من أمان السكان، ويشجع على حركة البناء والاستثمار في المنطقة.

وتحدث المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، عن مراحل المشروع وأهدافه المنشودة، متطرقاً لاستخدام مواد صديقة للبيئة، ما أسهم في تقليل عمق الحفر ونقل المواد من وإلى الموقع، وتقليص مدة التنفيذ.