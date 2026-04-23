«الخط الذهبي» يكرّس نهج دبي في صناعة المستقبل وتجاوز التحديات

يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق مشروع «الخط الذهبي» باعتباره أضخم مشروع للنقل في الإمارة، أن دبي تواصل مسيرتها التنموية وفق رؤية استراتيجية واضحة وثابتة، لا تتأثر بتقلبات الظروف أو المتغيرات المحيطة، حيث يأتي هذا الإعلان في توقيت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، ليعكس في جوهره استمرارية النهج الذي تتبناه دبي، والقائم على استشراف المستقبل والتخطيط بعيد المدى، حيث تمضي بثقة وعزم في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعزز من تنافسيتها العالمية وترسخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتنموياً رائداً.

صلابة الاقتصاد

ويكشف توقيت الإعلان عن دلالة أعمق من مجرد توسعة في شبكة النقل، إذ يعبّر عن ثقة متجذرة في صلابة اقتصاد الإمارة وقدرته على الاستمرار في التوسع حتى في أكثر الفترات حساسية، فالمشروع الذي يخدم 1.5 مليون نسمة ويمتد عبر 15 منطقة استراتيجية، ويدعم عشرات المشاريع العقارية الكبرى، لا يمثل فقط استثماراً في البنية التحتية، بل يعكس رؤية شاملة تعيد تشكيل العلاقة بين التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي، وتؤكد أن التخطيط في دبي لا ينفصل عن استشراف التحولات المستقبلية.

ويعيد الإعلان عن مشروع الخط الذهبي في هذا التوقيت إلى الذاكرة تجربة إنشاء مترو دبي الأولى، التي تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حين اختارت دبي المضي قدماً في التنفيذ بدلاً من التراجع، ليفتتح المشروع في موعده المحدد في 09 / 09 / 2009، ولا تستحضر هذه السابقة التاريخية بوصفها سرداً إنجازياً فحسب، بل كدليل تحليلي على نمط ثابت في إدارة دبي للأزمات، يقوم على تحويل الضغوط إلى محفزات، والتحديات إلى فرص لإعادة تسريع النمو.

مشروع المترو الجديد لا يمكن فصله عن هذا السياق التراكمي، حيث تتجلى فلسفة دبي في التعامل مع الأزمات باعتبارها حالات عابرة لا تستحق تعطيل المسار الاستراتيجي، فالإمارة لا تتبنى عقلية الانتظار حتى تنقشع الضبابية، بل تبادر إلى البناء في قلبها، مستندة إلى مؤسسات مرنة، واقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، ورؤية قيادية تدرك أن التنافسية العالمية تصنع في أوقات التحدي، لا في أوقات الاستقرار.

قوة دافعة

ويؤكد هذا المشروع أن دبي لا تعترف بالتحديات كقيود تحد من حركتها، بل كمتغيرات تعاد قراءتها ضمن منظومة أوسع من الفرص، فهي تمضي بثبات نحو المستقبل، ليس لأنها بعيدة عن الأزمات، بل لأنها تمتلك القدرة على تجاوزها، وتعيد في كل مرة ترسيخ نموذج تنموي يقوم على الاستمرارية والثقة والقدرة على تحويل عدم اليقين إلى قوة دافعة نحو مزيد من التقدم.

وينضم المشروع الجديد، الخط الذهبي لمترو دبي، الذي سيتم افتتاحه في 2032 إلى قائمة المشاريع الاستراتيجية في مجال المواصلات العامة، التي تضم الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب الخط الأزرق الذي يجري العمل على تنفيذه تمهيداً لافتتاحه في 2029.

ويعتبر مترو دبي بشكل عام أحد الأفكار الاستشرافية والسديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي راهن بنوعية المشروع الفريد في المنطقة لتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، حيث استند طموح سموه إلى قناعة راسخة بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، باعتباره العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب.

مدينة عالمية

وتؤكد النتائج التي حققها المشروع الاستثنائي منذ تشغيله بعد النظر والفكر الاستشرافي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي كان يدرك حينها أنه سوف يكون إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي، وسيسهم في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة، وسيقدم نموذجاً في توفير متطلبات النمو العمراني لها، وسيسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز لنمط العيش المتقدم، وهو ما تحقق فعلاً منذ اللحظة الأولى التي انطلقت معها صافرة بدء العمل، حيث اتجهت أنظار العالم لتتابع عن كثب تفاصيل الحلم الطموح والفريد الذي تبنته إمارة دبي.

وكانت بداية القصة الحلم لمترو دبي انطلقت بوضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إمارة دبي في غمار تحدٍ جديد، وتحديداً في مارس من العام 2006 حينما دشن سموه الأعمال الإنشائية في مشروع «مترو دبي» ليكون بذلك أول مترو في العالم يعمل بدون سائق، وفي 29 يوليو 2006، تم صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لـ«مترو دبي» بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.

وبعد مرور أقل من عام، وتحديداً في 10 يناير 2007، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع المترو، وضغط سموه على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق «الوقيشة»، معلناً بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان، وفي الـ7 من مارس 2008، وصلت الدفعة الأولى من عربات المترو إلى ميناء جبل علي، وبلغ عددها آنذاك 10 عربات.

تشغيل تجريبي

واستمراراً للطموح وإيماناً بالحلم الواعد، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 20 سبتمبر 2008 التشغيل الفني التجريبي للمترو على المسار الاختباري، تمهيداً لانطلاقه بشكل رسمي في 9 - 9 - 2009، وليكون بذلك «مترو دبي» أول نظام قطارات للمواصلات الحضرية بالإقليم، ونظام القطار الآلي بالكامل الأطول في العالم.

لم تتوقف طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند هدف محدد، لذلك واصل «مترو دبي» خط سيره نحو التميز والإنجاز، حيث دشن سموه، التشغيل الرسمي لمسار 2020 وصولاً إلى موقع «إكسبو دبي»، ويمتد مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر 15 كيلومتراً ويتضمن محطة تبادلية مع الخط الأحمر هي محطة جبل علي، والمحطة الأيقونة في موقع «إكسبو 2020».

وفي عام 2023، اعتمد سموه مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ليخدم العديد من المناطق الحيوية التي يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، حيث وجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع على أن يتم إنجازه المسار الجديد في العام 2029، تزامناً مع الذكرى العشرين لافتتاح مترو دبي، وبحسب الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة، فإن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه وفق آخر الإحصائيات 10 %، تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.60 درهم عام 2040: (2.60 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف)، فيما يتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20 %، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25 %، كما يوفر الخط الأزرق ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي، وتسع مناطق حيوية واقعة على طول الخط، ويربط كذلك خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيليكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو.

الأمن والسلامة

وإلى جانب ذلك، تصنف اليوم المرافق والمنشآت المتوفرة في محطات مترو دبي على أنها من أرقى وأحدث الخدمات التي يمكن للجمهور أن يستفيد منها في المحطات وأثناء رحلتهم في المترو، وذلك بسبب توفر خدمات «واي فاي» والتغطية الكاملة لاتصالات الهاتف المتحرك والدخول إلى الإنترنت اللاسلكي في أنحاء شبكة المترو، كما تتوفر كاميرات المراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة، إضافة لصندوق اتصالات للطوارئ في كل القطارات والمحطات، ونظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ ووحدة شرطة خاصة لمراقبة الأمن والسلامة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعكس الأرقام المتصاعدة عاماً بعد آخر، نجاح بعد نظر وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حرص على إطلاق مشاريع فارقة بنوعيتها في مختلف مناطق الإمارة، حيث تضاعفت الأرقام وتخطى عدد ركاب مترو دبي مليارين ونصف المليار، خلال السنوات الماضية، لتؤكد أهمية هذا المشروع الحضاري الذي يترجم الرؤية المستقبلية الثاقبة لمنظومة النقل الجماعي في الإمارة لهذا القطاع الحيوي، والذي تواصلت معه الريادة في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لكل من يعيش على أرض الإمارات.

ولم يتوقف نجاح مترو دبي بتحقيق الأرقام المليونية في أعداد الركاب سنوياً، بل رافق ذلك دقة في التشغيل الذي كتب قصة تميزها مركز التحكم في عمليات القطارات، الذي يعد أحد أكثر مراكز التحكم تطوراً في العالم، وتجري من خلاله إدارة عملية التشغيل اليومي لخدمة مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر على مدار الساعة، والتي تتطلب مستوى عالياً من الدقة والسرعة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان، وراحة الركاب، ما يجعل مترو دبي يحقق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وسرعة أكبر في تنفيذ عمليات الصيانة واتخاذ القرارات، وتقليل إمكانية حدوث الأعطال.