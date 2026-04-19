«طرق الشارقة» تدعو لتعزيز استخدام النقل الجماعي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للنقل العام، أن تعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي يمثل خياراً استراتيجياً يدعم الاستدامة البيئية، ويسهم في رفع كفاءة التنقل داخل الإمارة، والحد من الازدحام المروري، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.

وأوضحت الهيئة أن تبني المجتمع وسائل النقل العام يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما له من دور مباشر في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسين انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية للنقل.

وأشارت إلى استمرار جهودها في تطوير منظومة النقل العام عبر توفير خدمات متكاملة ومترابطة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز مستويات الراحة والسلامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ولفتت الهيئة إلى امتلاكها أسطولاً متنوعاً من حافلات النقل العام، يشمل حافلات كهربائية صديقة للبيئة، إلى جانب مركبات كهربائية وهجينة، تسهم في تقليل البصمة البيئية، وتدعم التحول نحو أنماط نقل نظيفة ومستدامة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بدعم توجهات إمارة الشارقة نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، من خلال تبني مبادرات ومشاريع نوعية تشجع أفراد المجتمع على استخدام النقل العام، وتعزز مكانته كخيار أول للتنقل اليومي، بما يواكب رؤية الإمارة في بناء نظام نقل متكامل وآمن ومستدام.