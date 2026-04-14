11 مشروعاً خلال أبريل تعزز كفاءة شبكة الطرق والانسيابية المرورية في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة جديدة من المشروعات التطويرية التي ستنفذها خلال شهر أبريل الجاري، والتي يبلغ عددها 11 مشروعاً موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أنها استهلت مشروعاتها للشهر الجاري بالبدء في تنفيذ أعمال إنارة الطرق في منطقتي النهدة الأولى والثانية، إلى جانب تنفيذ مشروعات مماثلة في منطقة هور العنز، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة المرورية وتحسين الرؤية الليلية لمستخدمي الطريق.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ مجموعة من التحسينات المرورية على شارع سيح السلم بالقرب من قاعة أفراح الليسيلي، بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية في المنطقة وتقليل زمن الرحلات.

تحسينات مرورية

وفي إطار تطوير المحاور الحيوية، بدأت الهيئة تنفيذ تحسينات مرورية في منطقة الجداف باتجاه شارع الشيخ راشد بالقرب من نادي ضباط شرطة دبي، إضافة إلى توسعة منحدر عند تقاطع شارع دبي–العين مع شارع الهباب باتجاه دبي، ما يعزز الطاقة الاستيعابية للتقاطع ويحد من الاختناقات المرورية في أوقات الذروة.

وبحسب الجدول الزمني للمشروعات، من المقرر أن تبدأ الهيئة غداً تنفيذ أعمال إنارة الطرق في منطقة هور العنز شرق، يعقبها إطلاق حزمة جديدة من التحسينات المرورية على شارع ندر الحمر باتجاه منطقة ند الشبا 2، بما يدعم انسيابية الحركة ويرفع من مستوى السلامة لمستخدمي الطريق.

وتختتم الهيئة مشروعاتها لهذا الشهر في 30 أبريل بتنفيذ أربعة مشروعات رئيسة، تشمل افتتاح جسر مخصص للمشاة والدراجات الهوائية على طريق دبي–العين، ضمن خطط تعزز من وسائل التنقل المستدامة وتدعم أنماط الحياة الصحية، إلى جانب تنفيذ أعمال إنارة الطرق في مناطق جميرا الأولى والثانية والثالثة، وكذلك في منطقتي محيصنة الأولى والثانية، فضلاً عن إدخال تحسينات جديدة على شارع عبدالله عمران تريم للقادمين من شارع حصة، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحام.

خطط مدروسة

وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطط مدروسة تعتمد على أفضل الممارسات الهندسية العالمية، وتوظف أحدث الحلول الذكية والمبتكرة في إدارة الحركة المرورية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة، لافتة إلى أن المبادرات التطويرية لا تقتصر على تحسين الطرق فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز جودة الحياة لسكان الإمارة وزوارها، من خلال توفير بيئة تنقل آمنة وسلسة ومستدامة، تدعم مسيرة التنمية الشاملة وترسخ ريادة دبي على مستوى المدن العالمية الأكثر تقدماً وابتكاراً.