توسيع خدمات الفحص المتنقل للمركبات في دبي لتعزيز راحة المتعاملين

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توجهها لتوسيع نطاق خدمات الفحص الفني المتنقل للمركبات، بهدف تعزيز راحة المتعاملين، وتوفير حلول مرنة تواكب نمط الحياة السريع في الإمارة، حيث تتيح الخدمة للمستخدمين إجراء الفحص الفني لمركباتهم في مواقعهم؛ سواء في المنازل أو مقار العمل، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص المنتشرة في الإمارة.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من الخيارات الذكية، التي تستهدف تسهيل تجربة المتعاملين، لا سيما القاطنين في المناطق البعيدة أو الذين يواجهون صعوبة في نقل مركباتهم إلى مراكز الفحص، إضافة إلى أصحاب الشركات ومالكي أساطيل المركبات، الذين يحتاجون إلى فحص عدد كبير من المركبات بشكل دوري.

وأوضح أن الهيئة لا تكتفي بتطوير خدمة الفحص المتنقل، بل تعمل بالتوازي على تنفيذ خطة متكاملة لافتتاح المزيد من مراكز الخدمة في مختلف مناطق دبي، إلى جانب التوسع في نشر الأكشاك الذكية، التي توفر خدمات ترخيص المركبات بشكل سريع وسهل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع هذه المراكز يتم بناء على دراسات دقيقة تراعي الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات رضاهم.

اختصار الوقت

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تبني أحدث التقنيات الذكية في مختلف عملياتها، خصوصاً في مجالات ترخيص المركبات والسائقين والرقابة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين والكوادر العاملة، لافتاً إلى أن منظومة التحول الرقمي، التي تنتهجها الهيئة تنسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة إحدى أذكى وأسعد مدن العالم. وتعتمد الهيئة على تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل بيانات المركبات بدقة عالية، إلى جانب أجهزة إلكترونية حديثة لقياس كفاءة المحركات ونسب الانبعاثات، وأنظمة متطورة للكشف عن العيوب الميكانيكية والهيكلية، كما يتم إدارة جميع عمليات الفحص عبر نظام إلكتروني مركزي يربط بين مختلف مراكز الفحص، ما يتيح تتبع سجل الفحوصات لكل مركبة وضمان توحيد المعايير، وتخزين البيانات بشكل آمن.



