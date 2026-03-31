طرق جديدة تعزز نمو «صناعية الذيد»



أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع رصف الطرق الرئيسة في صناعية الذيد الجديدة بمدينة الذيد، في خطوة تستهدف دعم الحركة المرورية، وتحفيز النمو العمراني والاقتصادي في المنطقة.

يأتي المشروع في إطار خطط الهيئة الرامية إلى الارتقاء بجودة الطرق في مختلف مدن الإمارة، بما يواكب التوسع العمراني المتسارع، ويعزز من انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب رفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.



ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 78 ألف متر مربع، وبطول يقارب 10 كيلومترات، حيث شملت الأعمال تنفيذ طرق مفردة بمسار واحد في كل اتجاه بعرض 7.30 أمتار، إلى جانب أكتاف حصوية بعرض 2.5 متر، بما يوفر بيئة قيادة أكثر أماناً وكفاءة.