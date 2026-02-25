«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 6 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 6 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تشمل: إضافات وصيانة وتطوير مبانٍ.



وتفصيلاً، تشمل المناقصات: إضافة لمدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين/ رأس الخيمة، وتتضمن الأعمال مبنى إضافياً يحتوي على فصول، وغرف مدرسين وغرف خدمات، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وتوصيل الخدمات، وحددت آخر موعد للتقديم 4 مارس المقبل.







كما تشمل المناقضات: صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة أبوظبي، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة الفجيرة، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة رأس الخيمة، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة عجمان، كذلك مناقصة صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة الشارقة، وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم على هذه المناقصات 11 مارس المقبل.