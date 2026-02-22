1.3 مليون متر إجمالي أطوال الطرق المعبدة في عجمان بنهاية 2025

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن إجمالي أطوال الطرق المعبدة في إمارة عجمان بلغ 1.308.114 متراً طولياً بنهاية عام 2025، في إنجاز يعكس التقدم المتواصل في تطوير البنية التحتية، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، ومواءمةً مع الأهداف الاستراتيجية لتحسين جودة ترابط شبكة الطرق في الإمارة، انسجاماً مع توصيات مشروع المخطط الحضري 2040.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن المشاريع المنفذة خلال العام 2025 أسهمت في تعزيز ترابط شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة، من خلال تطوير الطرق الرئيسة، وتوسعة الحارات المرورية، وتحسين التقاطعات، بما يدعم النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده عجمان. وأشاد النعيمي بالخطط الطموحة التي تتبناها الدائرة لتنفيذ مشاريع شاملة ومتكاملة تغطي كافة مناطق الإمارة، مؤكداً أن مشاريع تطوير البنية التحتية رُوعي في تنفيذها تطبيق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية، بما يحقق أعلى مستويات السلامة المرورية والانسيابية، إلى جانب دعم التنقل المستدام من خلال تطوير مرافق المشاة وراكبي الدراجات، وربط الأحياء السكنية بالمحاور الحيوية.

وأشار إلى أن الدائرة تواصل خلال العام الجاري تنفيذ مجموعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية تشمل تطوير طرق مركز المدينة، وشارع الهجن المرحلة الثانية، وإنشاء طرق جديدة في مناطق الياسمين، الروضة، المويهات، محمد بن زايد، الراشدية 3، مصفوت والمنامة، إضافة إلى مشاريع إنارة الشوارع وإنشاء محطات تصريف مياه الأمطار، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق، ودعم التنقل المستدام، وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومتكاملة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل في إمارة عجمان.

تطوير البنية

وأوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن إجمالي أطوال الطرق الجديدة المنفذة في العام 2025 بلغ 92000 متر، حيث شهدت الإمارة إنشاء طرق في مناطق مختلفة تتضمن منطقة الحميدية ومنطقة العامرة، والروضة، والمويهات، ومنطقة الحليو ومنطقتي مصفوت والمنامة.

وأشار إلى أن الدائرة عملت على تطوير الطرق الرئيسة في منطقة الصناعية، وإنجاز مشروع شارع السلام المرحلة الثانية، ومشروع شارع الهجن المرحلة الأولى، ومشروع شارع الشيخ راشد بن سعيد بالإضافة لمشروع شارع الشيخ زايد، مشيراً إلى أن إجمالي أطوال الطرق المعبدة في مدينة إمارة عجمان بلغ 1.145.191 متراً، وفي مدينة مصفوت 120.279 متراً، وسجلت أطوال الطرق الجديدة للعام الماضي في مدينة المنامة 42,644 متراً.

وأوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة نفذت مشاريع نوعية شملت إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة وتحديث التقاطعات المرورية، وزيادة عدد الحارات، وإنشاء طرق خدمة ومواقف سيارات، وأرصفة، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتحديث إنارة الشوارع وفق المواصفات الهندسية العالمية ما أسهم في تقليل زمن الرحلة وتحسين الانسيابية المرورية في عدد من الشوارع الحيوية في الإمارة.