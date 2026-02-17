تعرفة مرنة لـ«سالك» خلال شهر رمضان

تبدأ شركة «سالك» بدءاً من 1 رمضان بتطبيق التعرفة الخاصة بالشهر المبارك، وذلك ضمن نظام «التعرفة المرنة» المعتمد على مدار العام، وتشمل التعرفة تعديلات تتناسب مع طبيعة الحركة المرورية خلال الشهر الفضيل وما يشهده من تغيير في أوقات الذروة.

ووفقاً لتعرفة شهر رمضان، ستطبق من الاثنين حتى السبت تعرفة 6 دراهم خلال أوقات الذروة، التي تمتد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، أما خارج أوقات الذروة، فستطبق تعرفة 4 دراهم من الساعة 7:00 صباحاً إلى 9:00 صباحاً، ومن الساعة 5:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً، في حين ستكون التعرفة مجانية ومن دون رسوم يومياً من 2:00 صباحاً حتى 7:00 صباحاً طوال رمضان.

أما في يوم الأحد، فستكون التعرفة 4 دراهم طوال ساعات فرض الرسوم من الساعة 7:00 صباحاً حتى 2:00 صباحاً، مع استمرار مجانية العبور من الساعة 2:00 صباحاً حتى 7:00 صباحاً كما هو معمول به في بقية الأيام.