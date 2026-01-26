«ساير».. منصة ذكية تعيد تعريف التنقل في رأس الخيمة

يُعد تطبيق «ساير» الذكي أحد أبرز المنظومات الرقمية التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ويمثل خطوة استراتيجية متقدمة في تطوير قطاع النقل بالإمارة وتعزيز كفاءة وسهولة التنقل للسكان والزوار على حد سواء، حيث يوفر التطبيق منصة رقمية موحدة تمكن المستخدمين من التخطيط المسبق للرحلات وحجزها عبر مختلف وسائل النقل العام والخاص، بما يواكب توجهات التحول الرقمي ويرتقي بتجربة المستخدم.

خدمات

يتيح «ساير» الوصول إلى خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وخدمات مشاركة الرحلات والنقل البحري، ضمن واجهة استخدام بسيطة وسهلة، ما يعزز كفاءة التنقل ويختصر الوقت والجهد. وقد صمم التطبيق ليكون بوابة ذكية متكاملة تلبي جميع احتياجات النقل، حيث يمكن للمستخدم إدخال نقطة الانطلاق والوجهة ليتم عرض أفضل الخيارات المتاحة، مع إمكانية الاطلاع على الجداول الزمنية في الوقت الفعلي وتتبع مسار الرحلة وإجراء عمليات الدفع الإلكتروني الآمن، بما يضمن تجربة تنقل سلسة وموثوقة.

خطوط

يجمع التطبيق بين أنماط عدة للنقل تشمل الحافلات العامة وخدمات مشاركة الرحلات والدراجات الكهربائية، مع إمكانية إدارة الرحلة كاملة من بدايتها حتى نهايتها عبر خطوات بسيطة. ويغطي التطبيق حالياً جميع خطوط الحافلات داخل مدينة رأس الخيمة وبين مدنها، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تأجير المركبات، بما يعزز شمولية المنصة وقدرتها على تلبية مختلف متطلبات المستخدمين.

ربط

يعتمد «ساير» على نموذج «التنقل كخدمة»، الذي يركز على تقديم حلول متكاملة وسهلة الاستخدام وربط شبكات النقل المختلفة ضمن منظومة واحدة، ما يسهم في تقليل زمن الرحلات وتكاليفها وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ويعتبر هذا النموذج مستقبل قطاع النقل، لما يوفره من بديل مستدام وفعال من حيث التكلفة مقارنة باستخدام المركبات الخاصة. كما يسهم التطبيق في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من الازدحام المروري وتعزيز مفهوم التنقل الحضري المستدام، حيث يعكس تصميمه وواجهته المبسطة التزام الهيئة بتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة وجعل التنقل في رأس الخيمة أكثر سهولة وكفاءة للجميع.