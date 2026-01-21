النمو السنوي بعدد المركبات في دبي 5 أضعاف المعدل العالمي

كشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إمارة دبي ستتحول خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى ورشة عمل متكاملة، في إطار خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، حيث سيتم تنفيذ وافتتاح أكثر من 70 مشروع طرق خلال هذه الفترة، بمعدل افتتاح مشروع كل شهر، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات والحركة السياحية في الإمارة.

وأوضح معاليه، في تصريح لتلفزيون دبي على هامش فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي انعقد مؤخراً أن هذه المشاريع تأتي استجابة للنمو الكبير في الحركة المرورية، حيث تسجل دبي معدلات نمو سنوية في أعداد المركبات تتراوح من 8 إلى 10 %، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية التي تتراوح بين 2 و3 % أي ما يعادل قرابة 5 أضعاف.

وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع يتم بدعم حكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعكس التزام حكومة دبي بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في عدد السكان والزوار، ودعم النمو الاقتصادي والسياحي.

وأضاف معالي مطر الطاير، إن تطوير البنية التحتية للنقل يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد مزدهر، إذ لا يمكن للاقتصادات أو الشركات أن تنمو وتتطور دون وجود شبكة طرق ونقل فعالة، مشدداً على أهمية تفهم الجمهور حجم الأعمال الجارية خلال المرحلة المقبلة، داعياً إلى التحلي بالصبر في ظل كثافة المشاريع التي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة الحياة وسهولة التنقل.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت مخصصات مالية كبيرة ضمن ميزانياتها لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.

مراجعة شاملة

وفي ما يتعلق بتوسعة محطة مترو دبي برج خليفة/ دبي مول أوضح معاليه أنه بعد مراجعة شاملة للعديد من السياسات والدراسات التشغيلية، تم التوصل إلى اتفاقية لتوسعة محطة مترو برج خليفة، والتي سوف ينتج عنها رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة بنسبة 65 % من 140 ألف راكب يومياً لتصل إلى نحو 220 ألف راكب يومياً، ما سيكون له أثر كبير في تحسين إدارة الحشود، وخصوصاً خلال الفعاليات الكبرى مثل احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى أن من أبرز نتائج المشروع أنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق شارع الشيخ زايد في ليلة احتفالات رأس السنة.

أما عن تطوير محطة «إعمار العقارية» فقال معاليه إن المحطة تعد أعلى محطة مترو في العالم، بارتفاع يصل إلى 74 متراً وعرض يبلغ 38 متراً، وقد جرى تصميمها من قبل استشاري عالمي توحي لـ«بوابة المستقبل»، وهي واحدة من المحطات الأيقونية ضمن الخط الأزرق لمترو دبي.