6 مشاريع تطويرية لطرق دبي خلال شهر يناير الجاري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة من المشاريع التطويرية التي تنفذها خلال شهر يناير الجاري، والتي تضم 6 مشاريع متنوعة في عدد من مناطق الإمارة، وذلك في إطار خططها المستمرة لتعزيز الانسيابية المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يدعم النمو العمراني المتسارع، ويواكب رؤية دبي في بناء منظومة نقل عصرية ومستدامة تلبي احتياجات السكان والزوار.

وتشمل هذه المشاريع تنفيذ طرق داخلية جديدة في مناطق ند الشبا 1، والورقاء 3، ووادي الصفا، بهدف تحسين حركة التنقل داخل الأحياء السكنية وتسهيل الوصول إلى المرافق والخدمات.

كما تتضمن الأعمال تطوير دوار وتوفير مواقف إضافية للمركبات بالقرب من مدرسة جيمس فاوندرز في منطقة المزهر، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية في محيط المدرسة وتقليل الازدحام خلال أوقات الذروة.

وفي إطار تحسين تدفق الحركة المرورية، تعمل الهيئة على تطوير دوار في منطقة مردف لرفع مستوى الانسيابية المرورية في المنطقة، إلى جانب تنفيذ توسعة بإضافة مسار جديد على جسر تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد باتجاه شارع الخيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتقليل زمن الرحلات.

كما تشمل المشاريع توفير مواقف إضافية للمركبات حول أكاديمية دبي هايتس في منطقة البرشاء جنوب، بما يلبي الطلب المتزايد على المواقف في المنطقة، إضافة إلى تنفيذ أعمال التوسعة المرورية لشارع الورقاء 1 بالاتجاهين، من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع رأس الخور، بهدف تحسين الربط بين المحاور الرئيسة ورفع كفاءة الحركة المرورية.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاريع التطويرية تنفذ وفق خطط مدروسة تعتمد أفضل الممارسات الهندسية والحلول المبتكرة والذكية، بما يسهم في توسيع شبكة الطرق وتحسين جودة خدمات التنقل، ودعم مسار التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة.

وأشارت الهيئة إلى أن العمل متواصل لرفع كفاءة الشبكة المرورية وتعزيز مستويات السلامة على الطرق، من خلال تنفيذ مبادرات تطويرية دورية تستجيب لمتطلبات التوسع العمراني والزيادة السكانية، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أبرز المدن العالمية في جودة الحياة والرفاهية وسهولة الحركة والتنقل.