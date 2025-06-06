بلدية دبا الفجيرة تسعد موظفيها بالهدايا وعمالها بكسوة العيد

أطلقت بلدية دبا الفجيرة مبادرتين لتقديم هدايا العيد لموظفيها وتوزيع كسوة العيد للعمال، التي تأتي كجزء من جهودها المستمرة لاستثمار اللحظات السعيدة وتعزيز روح العطاء خلال موسم الأعياد، إيماناً منها بأن العيد مناسبة لتقوية الروابط الاجتماعية وعكس مشاعر الود والمحبة.

وأكد المهندس حسن اليماحي، مدير عام البلدية، حرص البلدية من خلال هذه المبادرات على إدخال الفرح والسرور على قلوب الجميع، خصوصاً في نفوس أولئك الذين يعملون بجد وتفانٍ، وتقديراً للجهود المبذولة من قبل الموظفين في دعم وتطوير الخدمات البلدية، بالعمل على خلق بيئة عمل إيجابية تعكس القيم النبيلة وتتيح للجميع الاحتفال بالعيد بشكل يعكس تقديرنا لشركاء النجاح من موظفين وعمّال.

وأعرب موظفو البلدية عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي تعكس حرص البلدية على توفير بيئة عمل محفزة وداعمة لهم، موضحين بان هذه المبادرة تعزز روح الفريق وتدعم العلاقات بين الموظفين والإدارة، وتعكس التزام البلدية بتقديرهم كعنصر أساسي في تحقيق النجاح وتحسين جودة الحياة في المدينة.

كما قامت بلدية دبا بتوزيع كسوة العيد على عمال البلدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث استهدفت هذه المبادرة تقدير جهود العمال الذين يلعبون دوراً هاماً في تطوير المدينة ونشر بيئة حضرية صحية، تأتي هذه الخطوة تأكيداً على القيم الوطنية التي تشجع على العطاء، وحرص البلدية على دعم كافة فئات المجتمع، خصوصًا العمال الذين يشكلون دعامة أساسية في منظومة العمل البلدي.