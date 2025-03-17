مفوضية كشافة دبي تنظم حفل إفطار جماعياً للعمال

نظّمت مفوضية كشافة دبي حفل إفطار جماعياً استهدف أكثر من 200 عامل من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار مبادرة «عام المجتمع» التي تهدف إلى تعزيز قيم التآخي والتضامن المجتمعي، جاء الحفل ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية التي تحرص المفوضية على تنظيمها لدعم فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً العمال الذين يمثلون شريحة مهمة في المجتمع.

وأقيم حفل الإفطار في مقر المفوضية بدبي، حيث شهد حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مجموعة من المتطوعين والكشافة الذين ساهموا في تنظيم الحدث وتوزيع وجبات الإفطار على الحاضرين، وتخلل الحفل أجواءً من التآخي والتلاحم بين الحاضرين، وعبرت وجوه العمال عن فرحة غامرة بهذا التجمع الذي يعكس روح التلاحم في المجتمع الإماراتي.

وأوضح محمد الرضا، عضو مجلس إدارة المفوضية، أن تنظيم حفل الإفطار يأتي في إطار التزام المفوضية بمسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على ترسيخ قيم العطاء والتكافل، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لفئة العمال الذين يساهمون في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تعزز من الترابط المجتمعي وتغرس في نفوس الأفراد قيم الاحترام والتقدير لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن المفوضية حرصت على توفير بيئة مريحة للحاضرين، حيث تم تجهيز مكان الإفطار بطريقة تتيح للجميع تناول وجباتهم في أجواء من الراحة والسكينة، مضيفاً أن تنظيم الإفطار الجماعي يُعد فرصة لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وخلق مساحة للتعارف وتبادل الحديث في أجواء ودية.

وأكدت نورة المطوع، عضو مجلس الإدارة أن المفوضية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتكاتف المجتمعي، موضحة أن عام المجتمع يُعد فرصة لتعزيز القيم الإنسانية وتقديم الدعم للفئات التي تحتاج إلى المساندة، وأن المشاركة الواسعة من المتطوعين والكشافة في تنظيم هذا الحدث تعكس روح المسؤولية المجتمعية لدى الشباب.

وقالت: إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في بناء جسور من الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن المبادرات المجتمعية تترك أثراً إيجابياً على المشاركين وتعزز من قيم التلاحم والتعاون، مشيدة بتجاوب العمال مع هذه المبادرة.