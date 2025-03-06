57 ترخيصاً لإقامة خيام إفطار الصائم في رأس الخيمة

كشف منذر بن شكر الزعابي، المدير العام لبلدية رأس الخيمة، عن منح 57 ترخيصاً لإقامة الخيام الرمضانية المخصصة لتقديم وجبات الإفطار للصائمين في مختلف مناطق الإمارة، حيث صدرت التراخيص بعد إجراء معاينات ميدانية شاملة للتأكد من توفر كل شروط الأمن والسلامة بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً حرص البلدية كل عام على تهيئة الظروف الملائمة لإقامة الخيام الرمضانية، من خلال توفر المعايير الصحية المطلوبة لضمان سلامة الجميع.

وأشار إلى أن إدارة الصحة والسلامة العامة ممثلة بقسم الرقابة الغذائية تقوم بمهمة استراتيجية وتشغيلية في الرقابة على المنشآت الغذائية بصورة عامة وتحديداً على المطابخ الشعبية خلال الشهر الفضيل، في ظل الكميات الكبيرة من الوجبات التي تقوم بإعدادها هذه المنشآت خلال الشهر، وينصب تركيز فريق عمل القسم على تنفيذ حملات تفتيشية ودورات توعية قبل بداية الشهر الكريم للتأكد من مطابقة التصميم والمسار التتابعي للمنشأة، وتعزيز معرفة العاملين فيها بثقافة سلامة الغذاء، ويقوم الفريق بالتحقق من مطابقة عمليات الإعداد والتحضير للوجبات مع التأكد من استيفاء اشتراطات التحكم في درجة حرارة حفظ الوجبات واشتراطات النظافة الشخصية وغيرها من الاشتراطات الصحية.

وأوضح الزعابي، تنحصر أدوار فريق التفتيش في التأكد من استيفاء متطلبات نقل الغذاء من المطابخ الشعبية وإلى الخيام، كما يتم التأكد من وصول الوجبات الغذائية في درجات الحرارة الموصى به، مؤكداً عدم تحديد اشتراطات خاصة بشهر رمضان لتجهيز الوجبات في المطابخ الشعبية، باعتبار أن نشاط تجهيز الوجبات يعتبر جزءاً من طبيعة عمل المطبخ الشعبي، وعليه فعملية التحقق من مطابقة هذه المطابخ تكون طوال العام، مع تركيز خاص خلال الشهر الفضيل على عمليات الإعداد والتحضير، أما التصاريح فيتم منحها للمطابخ الشعبية بناءً على طلبات تردنا من الجمعيات الخيرية مثل الهلال الأحمر الإماراتي، ويتم خلال هذه العملية استبعاد أي منشأة تكون غير مستوفية للاشتراطات الصحية.

وأكد الزعابي أن قسم الرقابة الغذائية في بلدية رأس الخيمة خلال عملياته في الشهر الفضيل يركز على ضمان تغطية أكثر ساعات العمل ازدحاماً، حيث توجد ثلاث مناوبات للعمل خلال اليوم، ومع تبني منهجيات التفتيش المستندة إلى تقييم درجة الخطورة، وعلى عملية جمع وتحليل العينات في مختبر الرقابة الغذائية للتحقق من مطابقة الوجبات للمواصفات القياسية.