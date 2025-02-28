45 موقعاً و210 آلاف وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل في الفجيرة

كشف يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، عن انتهاء الجمعية من جميع الترتيبات والتحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بمجموعة من البرامج والمشاريع الخيرية، لتنهي كافة تجهيزاتها لاستقبال الصائمين في الشهر الكريم، وذلك بتجهيز 45 موقعاً موزعة في كافة أنحاء إمارة الفجيرة ومدينة دبا.

وأشار إلى أن مشروع إفطار الصائمين لهذا العام يأتي ضمن حملة الجمعية الرمضانية «الباقيات الصالحات»، التي تضمنت «توزيع زكاة المال - المير الرمضاني - إفطار الصائم - زكاة الفطر - كسوة العيد»، وأن عدد وجبات إفطار الصائم وكسر الصيام ضمن مشروع إفطار الصائم هذا العام يصل إلى 210 آلاف وجبة بنهاية الشهر الكريم، وهذا العدد قابل للزيادة بتبرعات أهل الخير.

وأكد المرشودي أن الجمعية حرصت دوماً على تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية التي تقدم الإضافة المطلوبة للمحتاجين والأسر المتعفّفة، مثل المشاريع الرمضانية.

وبهدف تشجيع ودعم الجمعية للأسر المنتجة المواطنة، تم إسناد مشروع إفطار الصائم لـ52 من الأسر المواطنة المنتجة المسجلة في الجمعية، لإعداد 90 ألف وجبة إفطار، وهذا العدد قابل للزيادة بتبرعات أهل الخير، وذلك دعماً للأسر المستحقة وتعزيزاً لمبدأ التراحم الاجتماعي.

الخريطة التفاعلية

وأضاف المرشودي أن توفير خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم في شهر رمضان بهدف التيسير على المتبرعين والصائمين، حيث يمكن للمتبرعين، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، اختيار موقع التبرع وعدد المستفيدين باستخدام الهاتف المحمول عبر هذه الخريطة التفاعلية التي توفرها الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، كما توفر للصائمين معرفة مواقع تقديم وجبات الإفطار بكل سهولة ويسر.

وتوجه المرشودي بالشكر إلى المحسنين الكرام والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يدعمون الجمعية في تحقيق رسالتها الإنسانية في الشهر الكريم، وكذلك فريق المتطوعين لدى الجمعية، مؤكداً أن الجمعية حرصت على تنويع وسائل التبرع، سواء عن طريق مندوبيها الموزعين في مختلف مناطق الإمارة ودبا، أو عن طريق التبرع الإلكتروني على موقع الجمعية، كما يمكن لمن يرغب في التطوع لدى الجمعية بالتسجيل في منصة «متطوعين - إمارات».