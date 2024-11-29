«سالك» تتوسع لأول مرة خارج دبي بالتعاون مع «باركونيك»

أعلنت شركة «سالك» عن تعاونها مع شركة باركونيك، المشغل الخاص الأكبر لمواقف المركبات في دولة الإمارات والتي تستخدم أنظمة مواقف متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز تجارب تحصيل مدفوعات مواقف المركبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام نظام المحفظة الإلكترونية من سالك.

وتستند هذه الشراكة إلى عقد مدته خمس سنوات، وستدمج باركونيك خلال هذه الفترة محفظة سالك الإلكترونية عبر جميع المواقع الـ107 التي تديرها في دولة الإمارات وأي مواقع مستقبلية أخرى، وتعد هذه المرة الأولى التي توسع فيها سالك عروض خدماتها خارج إمارة دبي.

وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة بينهما، ستروج باركونيك لشركة سالك باعتبارها قناة الدفع المفضلة لعملائها عبر كافة المواقع الحالية والمستقبلية، وذلك بالاستفادة من قدرة سالك على توفير خيار دفع سلس ومريح لمواقف المركبات المدفوعة. ولتوفير خدمات المحفظة الإلكترونية، ستدفع باركونيك لسالك نسبة مئوية من حصتها من إيرادات مواقف المركبات التي يتم تحصيلها عن طريق محفظة سالك الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحل متاحاً لمواقف المركبات التابعة لباركونيك - والبالغ عددها حوالي 135000 موقف - خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «تسهم شراكتنا الاستراتيجية مع باركونيك في توسيع نطاق حلولنا المتقدمة لتحصيل مدفوعات مواقف المركبات عبر ما يقارب 135000 موقف موزعة على 107 مواقع في دولة الإمارات، وتعد هذه المرة الأولى التي تتوسع فيها سالك خارج إمارة دبي.

ولا تقتصر فائدة هذه الشراكة على تعزيز البنية التحتية للمدن الذكية في دولة الإمارات فحسب، وإنما تسهم كذلك في توفير وصول سهل وآمن وسريع إلى خدمات مواقف المركبات عبر جميع أنحاء الدولة بما يتماشى مع نمط الحياة المتطور في الدولة، إضافة إلى تسريع نمو إيرادات سالك الإضافية التي تشكل عنصراً رئيسياً في استراتيجيتنا المؤسسية».

وقال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة باركونيك: «تشترك كل من باركونيك وسالك في الالتزام بالابتكار والتميز، وهذه الشراكة هي شهادة على رؤيتنا لدولة الإمارات الأكثر ذكاءً واتصالاً. ومن خلال مواءمة تقنياتنا وخبراتنا، فإننا نضع معياراً جديداً للراحة والكفاءة والاستدامة في المنطقة.

لا يقتصر هذا التعاون على إيجاد حلول أفضل للتنقل فحسب، بل يتعلق أيضاً بتمكين المجتمعات، وتعزيز الحياة الحضرية، والمشاركة في طموح دولة الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في مبادرات المدن الذكية».

وكشف عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة باركونيك، عن خطط الشركة للتوسع داخل الدولة وخارجها، حيث تعمل حالياً في السعودية ومصر وقطر، مؤكداً أن الشركة تسعى لزيادة عدد المواقف من 135 ألف موقف حالياً إلى 350 موقفاً بحلول نهاية عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 160%؜.

وأشار علم الدين إلى أن النظام الجديد لشركة «باركونيك» سيتم تشغيله في مراكز التسوق والأبراج السكنية والمجمعات الرئيسية داخل المدن، بحيث يلغي الحاجة إلى تدوين كود المنطقة أو إرسال رسائل لدفع رسوم المواقف.

وأوضح أن النظام يعتمد على التكامل مع محفظة «سالك»، حيث تتم علمية الخصم مباشرة، مما يسهل آلية الدفع لدى العملاء، وخاصةً أن 99% من المركبات في دولة الإمارات مسجلة في نظام «سالك».

وعن نية الشركة للإدراج في أسواق المال، أكد علم الدين أن كل الأفكار مطروحة على الطاولة خلال الفترة الحالية، بما يتناسب مع تحقيق أهداف الشركة طويلة الأمد.