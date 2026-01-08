«تمكين الشارقة» توعي بمبادراتها الخيرية

استهلّت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي العام الجديد بإطلاق أولى جولاتها التعريفية لمشروع وقف «جيران النبي»، وذلك من خلال مشاركة تعريفية احتضنتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية – مركز شرطة خورفكان الشامل، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على توسيع شراكاتها المؤسسية وتعزيز حضورها المجتمعي.

وجاءت هذه الجولة ضمن إطار التعاون المستمر مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وامتداداً لنهج تكاملي يسعى إلى نشر الوعي برسالة الوقف وأهدافه الإنسانية، وترسيخ مفهوم الاستدامة في العمل الخيري والاجتماعي.

وتعرّف المشاركون خلال الجولة على رؤية مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومشروع وقف «جيران النبي».

وأكدت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن استمرار تنفيذ الجولات التعريفية يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الإنساني والاجتماعي المستدام، وبناء الإنسان وتمكينه باعتباره حجر الأساس في التنمية المجتمعية.