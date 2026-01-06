19 ألف مشروع نفذتها «الإمارات الخيرية» داخل الدولة وخارجها

كشف عبدالله الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، عن أن الجمعية نفذت خلال 15 عاماً أكثر من 19 ألف مشروع إنساني وتنموي داخل الدولة وخارجها، ما رسّخ مكانتها كإحدى أبرز مؤسسات العمل الخيري في الإمارات.

حيث تتبع الجمعية نهجاً مؤسسياً مستداماً يحوّل العطاء إلى رسالة تتجاوز الحدود الجغرافية وتستهدف تحقيق أثر دائم في المجتمعات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن حجم الأثر الخارجي للجمعية يظهر من خلال مشاريعها المتنوعة، حيث أسهمت في إنشاء أكثر من 4 آلاف مسجد، وحفر 7163 بئراً، وتنفيذ 7813 مضخة مياه، وتأسيس 145 داراً للأيتام، ما وفر حياة كريمة لمئات الآلاف من المستفيدين في الدول الأفريقية والآسيوية، بالتعاون مع الجهات الإماراتية المختصة.

وأكد أن هذه الإنجازات تمت وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والشراكة، مع تقديم تقارير مفصلة وصور توثيقية لمراحل تنفيذ المشاريع، ما يعزز ثقة المتبرعين والشركاء ويتيح لهم متابعة الأثر الإنساني بشكل مباشر.