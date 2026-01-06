«خيرية الشارقة» تدعم 1864 حالةمن الغارمين بـ 8.6 ملايين درهم

سجّلت جمعية الشارقة الخيرية بصمة إنسانية جديدة ضمن برامج المساعدات الداخلية، بعد أن نجحت في مساعدة 1864 حالة من الغارمين والمتعثرين مالياً من مطلع شهر يناير وحتى نهاية نوفمبر من العام الماضي، بإجمالي مساعدات مالية بلغت 8.6 ملايين درهم، أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، ومنحتهم فرصة حقيقية لاستعادة الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

وأكد محمد سليم المنعي، مدير إدارة المساعدات في الجمعية، أن مساعدة الغارمين وتفريج كربة المعسرين تأتي في مقدمة البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية.

مشيراً إلى أن الدعم المالي وُجّه لسداد التزامات مترتبة على حالات خضعت لدراسات اجتماعية دقيقة أثبتت عدم قدرتها على الوفاء بديونها نتيجة ظروف طارئة.

وأوضح أن هذه المساعدات مثّلت طوق نجاة لأسر كانت مهددة بالتشتت بسبب تراكم الديون.