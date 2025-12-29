بلدية دبا الفجيرة تشدد على اشتراطات المخيمات

شددت بلدية دبا الفجيرة على أهمية الالتزام باشتراطات المخيمات الشتوية، مؤكدة استمرار جهودها السنوية لتجهيز مناطق التخييم، بهدف توفير بيئة آمنة ومرافق متكاملة لزوار المنطقة، حيث تجتذب المناطق المختلفة عدداً كبيراً من المخيمين لما تتميز به من مقومات سياحية وطبيعية.

وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي أن البلدية أصدرت 419 تصريحاً للمخيمات الشتوية في منطقتي الفقيت والعقة، إلى جانب منح 24 تصريحاً للمطاعم وعربات بيع الطعام في الفقيت، إضافة إلى وجود 46 كرفاناً تابعاً لمشاريع منزلية ضمن مبادرة «مشروعي».

وأشار إلى أن البلدية توفر دورات مياه عامة ومرافق تعزز تجربة التخييم، إلى جانب وجود فنادق عالمية ومطاعم شعبية تقدم المأكولات المحلية، مشيراً إلى أن التخييم على الساحل البحري غير مسموح ولا توجد تصاريح لذلك، بهدف إتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بجمال الطبيعة البحرية.

وأضاف أن البلدية تنفذ حملات تفتيش يومية وعلى مدار الساعة خلال موسم الشتاء، تشمل منع الإزعاج وتنظيم المنطقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وضبط مخالفات مثل تأجير المخيمات من الباطن، الصرف الصحي غير النظامي، رمي المخلفات، التخريب، والموسيقى الصاخبة، إلى جانب توزيع أكياس القمامة، كما يتم تنفيذ حملة قبل بدء الموسم لمصادرة الألعاب الخطرة وتثقيف المخيمين حول الممارسات الضارة مثل تغيير طبيعة البيئة الرملية أو إنشاء الخرسانات.