«الإمارات الخيرية» تطلق حملة رمضان باستهداف 100 ألف صائم



كشفت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة عن إطلاق حملتها الإنسانية السنوية لشهر رمضان 2026، التي تهدف إلى دعم الأسر المتعففة والفئات المستحقة داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قيم التكافل والرحمة التي تشكل جوهر العمل الخيري في دولة الإمارات.



وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن الحملة هذا العام تعتمد على مجموعة متكاملة من البرامج الإنسانية المصممة لتلبية احتياجات متنوعة وتحقيق أثر مستدام في المجتمع، مع التركيز على الاستدامة والعدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.



وأشار إلى أن الحملة تتضمن برامج رئيسية تشمل: «برنامج إفطار الصائم» تقديم 100 ألف وجبة إفطار صائم بمجموع 50 ألف وجبة داخل الدولة، إضافة لتقديم 50 ألف وجبة خارج الدولة في الدول التي تغطيها مشاريع الجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية لدولة الإمارات في تلك الدول، لضمان استفادة أكبر عدد من الصائمين بوجبات غذائية متكاملة.

وأوضح أن «المير الرمضاني» يستهدف تقديم الدعم لأكثر من 1500 أسرة متعففة وأسر الأيتام، إضافة لتنفيذ «عمرة البدل» بهدف تمكين 200 معتمر من أداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل، كما تحرص الجمعية على توزع «زكاة الفطر وزكاة المال» على المستحقين لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير «كسوة العيد» من الملابس الجديدة والتي تستهدف توزيعها على 500 أسرة متعففة وأسر الأيتام.