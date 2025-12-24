«نسائية دبي» تطلق النادي الشتوي لطالبات المدارس

نظّمت جمعية النهضة النسائية بدبي، فرع منطقة الليسيلي، النادي الشتوي لطالبات المدارس تحت شعار «شتاء المرموم غير»، وذلك في أسبوعه الأول، في إطار حرص الجمعية على تقديم برامج نوعية تسهم في استثمار أوقات الفتيات خلال فترة الشتاء، وتنمية مهاراتهن وقدراتهن في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأكدت اليازية خليفة السبوسي، مدير جمعية النهضة النسائية بالليسيلي، أن تنظيم النادي يأتي دعماً لأجندة دبي 33، التي تمثل خريطة طريق لتحقيق تطلعات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وسعادة الأسرة وترابطها، مشيرة إلى أن المبادرة تندرج أيضاً ضمن استجابة الجمعية لمستهدفات «عام المجتمع» وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء.

وأوضحت السبوسي أن النادي الشتوي يضم باقة متنوعة من الفعاليات التعليمية والترفيهية الهادفة، جرى تصميمها بعناية لتلبية اهتمامات الفتيات، وتنمية الجوانب المعرفية والعملية لديهن، بما يسهم في صقل شخصياتهن وتعزيز ثقتهم بأنفسهن، إلى جانب تشجيعهن على الإبداع والعمل الجماعي.

وأضافت أن البرنامج شمل تنظيم ورش طبخ متنوعة هدفت إلى تنمية المهارات العملية والاعتماد على النفس، حيث تعلمت المشاركات إعداد عدد من الأصناف، من بينها ابتكارات في أطباق الحلويات والمشروبات، إلى جانب مجموعة من الأطباق العربية، وسط أجواء من التفاعل والحماسة.

وقالت اليازية إن النادي تضمن أيضاً ألعاباً وأنشطة تنافسية وتحديات تعليمية وترفيهية أسهمت في تعزيز روح التعاون وتنمية التفكير الإبداعي لدى الفتيات.

وأشارت إلى أن النادي اشتمل كذلك على رحلات تعليمية وترفيهية، من أبرزها زيارة إلى مركز «رؤيتي»، حيث شاركت الفتيات في ورش توعوية ركزت على رفع مستوى الوعي وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

كما نظم النادي رحلة للطالبات إلى الحديقة القرآنية، التي أتاحت للمشاركات تجربة معرفية وثقافية وترفيهية متكاملة، جمعت بين الفائدة والمتعة في آن واحد، بالإضافة إلى اصطحاب الفتيات في رحلة بيئية ثقافية إلى واحات سيح السلم، حيث الطبيعة الخلابة المكتظة بأنواع من الطيور والغزلان والحيوانات البرية، في تجربة ثرية تعزز المواهب من خلال ورش العمل الحية التي تسهم في اكتساب مهارات جديدة ومفيدة.