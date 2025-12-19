«إثراء» يكرم 30 مؤسسة نفع عام تقديراً لشراكتها في التنمية الاجتماعية

احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بجهود مؤسسات النفع العام، وذلك خلال حفل أقيم في أبراج الإمارات، حيث كرمت الهيئة 30 مؤسسة ضمن الدورة الثانية من برنامج «إثراء لتمكين مؤسسات النفع العام»، في خطوة تعكس الدور المحوري للقطاع الثالث (مؤسسات النفع العام غير الربحية) شريكاً أساسياً في التنمية الاجتماعية في الإمارة.

وجاء التكريم وفق 3 مستويات رئيسية: الذهبي، والفضي، والبرونزي؛ حيث جاءت 13 مؤسسة ضمن المستوى الذهبي، و10 مؤسسات في المستوى الفضي، و7 مؤسسات في المستوى البرونزي، وذلك بناء على أدائها بالنسبة لمعايير الحوكمة، وجودة الخدمات، والاستدامة، وفاعلية الشراكات، إلى جانب المبادرات التي أسهمت في تعزيز الأثر الاجتماعي خلال العام.

ويستند برنامج «إثراء» إلى 3 محاور رئيسة تشمل: التمكين المؤسسي، ورأس المال البشري والمجتمعي، والاستدامة وتميز الأداء. ويهدف من خلال هذه المحاور إلى تعزيز قدرات مؤسسات النفع العام، وتطوير جودة خدماتها، ورفع أثرها الاجتماعي بما ينسجم مع توجهات أجندة دبي الاجتماعية 33.

وجاءت الدورة الثانية من «برنامج إثراء لتمكين مؤسسات النفع العام» امتداداً لنجاح دورته الأولى، وتأكيداً لالتزام هيئة تنمية المجتمع بتطوير منظومة النفع العام في إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة.

واستهدفت الدورة تقييم أداء 159 مؤسسة نفع عام وفق التصنيف القانوني المعتمد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023، من خلال منظومة تقييم متكاملة شهدت تطويرات نوعية ركزت على تعزيز الحوكمة ومواءمة الأداء المؤسسي مع الأهداف والأنشطة، عبر تقييم محايد نفذه خبراء متخصصون، إذ يشكل «إثراء» منظومة تمكين شاملة تسهم في توسيع الأثر الإيجابي لمؤسسات النفع العام، وتعزيز ثقة المجتمع بها، وتوفير مسار واضح للتطوير والتحسين المستمر.

شراكة

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «كل خطوة تنموية تبدأ بفكرة، وكل أثر اجتماعي مستدام يحتاج إلى بيئة تؤمن بالشراكة والمسؤولية المجتمعية.

وفي دبي، تتحول هذه القيم إلى واقع ملموس عبر مبادرات وبرامج تدعم القطاع الثالث وتمنحه مساحة أكبر لصناعة التغيير. ويأتي تكريم اليوم تجسيداً لقناعة راسخة لدى دبي بأن العمل الاجتماعي شراكة ممتدة بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث.

وقد أظهر «إثراء» قدرة مؤسسات النفع العام على تطوير مبادرات نوعية تسهم في تمكين الفئات المجتمعية وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي. ونفخر بأن هذه الدورة تأتي في ختام «عام المجتمع» محملة بنتائج تؤكد ريادة دبي في بناء منظومة اجتماعية متكاملة».

من جهته، قال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع: «تعكس نتائج هذه الدورة تقدماً واضحاً في مستوى الامتثال لمعايير الحوكمة وجودة الخدمات، كما أظهرت مؤسسات النفع العام نضجاً مؤسسياً ملحوظاً وتطوراً في مبادراتها وعملياتها التشغيلية.

وقد شهدت الدورة أيضاً نمواً ملحوظاً في الشراكات بين مؤسسات النفع العام والجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يعكس تطور القطاع واستعداده لتوسيع أثره الإيجابي الملموس في دعم جودة الحياة في الإمارة.

ويرسخ برنامج «إثراء» دوره في تعزيز جاهزية القطاع الثالث وتمكينه من تبني ممارسات أكثر فاعلية واستدامة، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية لإمارة دبي».