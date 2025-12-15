تحذير من تقلبات الطقس برأس الخيمة ودعوة لتجنب الأودية

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على عدد من مناطق الإمارة، فيما تزيّنت قمة جبل جيس بجريان الشلالات من أعلى القمة الجبلية الأعلى في الدولة، وسط متابعة من الجهات المعنية، ما أسهم في عودة الأجواء الشتوية، وإضفاء مشاهد طبيعية جميلة على المناطق الجبلية والساحلية، ومازالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وتلقى سكان الإمارة، أمس، رسائل نصية تنبيهية عبر الهواتف المتحركة من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حذّرت فيها من التقلبات الجوية، ودعت إلى الابتعاد عن الشواطئ، وتجنّب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، مع ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، رفع مستوى الجاهزية، ومتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مؤكدة أهمية التزام الجمهور بالإرشادات الوقائية، لا سيما في المناطق الجبلية ومجاري الأودية، وعدم المجازفة بعبور المناطق المنخفضة أثناء جريان المياه.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بدء انتشار فرق الطوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها الإمارة، وذلك تنفيذاً للخطط المسبقة التي تم اعتمادها مع بداية فصل الشتاء. وأوضحت أن الفرق الميدانية مدعومة بمختلف الآليات والمعدات، بما في ذلك الصهاريج والمضخات المتحركة، والآليات الثقيلة والخفيفة، إلى جانب فرق فنية متخصصة، لضمان سرعة سحب المياه فور تجمعها.

وأشارت الدائرة إلى أن الفرق المختصة أنهت أعمال تطهير وتنظيف مجاري الأودية والمناهل، لتسهيل تصريف المياه، ونقلها إلى المواقع المخصصة، مؤكدة أن مركز غرفة الاتصال الطارئ، يعمل على مدار الساعة، عبر الرقم 8008118، لتلقي بلاغات الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية، والتعامل مع تجمعات المياه، أو تساقط الأشجار، وغيرها من التحديات المرتبطة بالحالة الجوية. وشددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، على أهمية تعاون أفراد المجتمع، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع، والتقليل من آثار التقلبات الجوية على مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة.