مزارع حتا.. استراحات يتنافس ملاكها لتقديم خدمات 5 نجوم

يشكل «شتا حتا»، وما يصاحبه من حراك سياحي وثقافي متواصل، إضافة نوعية لمسيرة النهضة التنموية التي شهدتها منطقة حتا خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة أمام الأهالي، خصوصاً فئة الشباب، لاستثمار مواردهم الطبيعية وتحويلها إلى مشاريع سياحية مستدامة، وفي مقدمتها المزارع التي تحولت إلى استراحات فندقية وبيوت للعطلات وسط الجبال، باتت تمنح تجربة إقامة فريدة في أحضان الطبيعة، تجمع بين الهدوء والخصوصية والطابع التراثي، وتواكب في الوقت ذاته أعلى معايير الضيافة العالمية.

تتميز الاستراحات الجبلية في منطقة حتا بمواقعها الاستثنائية التي تتوسط الجبال الشاهقة وتحيط بها غابات الأشجار الخضراء وأشجار النخيل، ما يضفي عليها طابعاً طبيعياً ساحراً وفريداً، وتوفر الإقامة فيها تجربة مثالية للهروب من ضغوط الحياة اليومية وصخب المدن، والاستمتاع بأجواء من الهدوء والسكينة والاسترخاء في أحضان الطبيعة.

وتعد هذه الاستراحات عنصراً مهماً وفاعلاً في دعم القطاع السياحي المحلي، إذ تسهم بشكل ملحوظ في استيعاب الحركة السياحية المتنامية التي تشهدها المنطقة على مدار العام بشكل عام وكثافة الزوار خلال فترة «شتا حتا» بشكل خاص، حيث توفر بتصاميمها ومواقعها الفريدة وجهة للباحثين عن السياحة البيئية والترفيهية في وقت واحد.

وبفضل الإقبال السياحي المتنامي التي تشهده منطقة حتا وخصوصاً في فصل الشتاء تضاعف أعداد هذه المزارع والاستراحات في وقت قصير، وباتت أعدادها تقارب 45 مزرعة واستراحة يديرها أبناء المنطقة، وجميعها مرخصة من الجهات المعنية في إمارة دبي.

علامة فارقة

باتت الاستراحات والمزارع الفندقية علامة فارقة وعنصراً مكملاً للمنشآت الفندقية، حيث تضاهي في مستواها وجودتها الفنادق العالمية، وتوفر للعائلات والأفراد تجربة إقامة مختلفة تجمع بين الأصالة والراحة، كما تشكل الاستراحات الجبلية رافداً اقتصادياً مهماً لأهالي حتا، إذ بات المواطنون يتنافسون في تصميمها بأساليب مبتكرة مستوحاة من طبيعة المنطقة وإرثها التاريخي، مع الالتزام بمعايير ضيافة عالمية تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار، وتسهم في تحقيق عائد استثماري يشجعهم على تطوير مشاريعهم وتوسيع أنشطتهم.

ويتم حجز بيوت العطلات والاستراحات عبر أشهر المنصات الإلكترونية المخصصة لحجوزات الإقامة، وتخضع لعمليات تقييم ومتابعة مستمرة بناء على مستوى الخدمات المقدمة وتجارب الزوار، ما يعزز ثقة السياح ويضمن استدامة الجودة، ولا يقتصر دور ملاك الاستراحات على توفير الإقامة فحسب، بل يمتد ليشمل توجيه الزوار إلى المعالم السياحية والتاريخية في حتا، ومرافقتهم في بعض الأحيان، بما يعكس كرم الضيافة الإماراتية الأصيل، ويسهم في ترسيخ صورة إيجابية تبقى محفورة في ذاكرة الزائر، وتشجعه على تكرار الزيارة في مختلف المواسم، في ظل الدعم المتواصل الذي يحظى به أهالي حتا من الجهات الحكومية في إمارة دبي.