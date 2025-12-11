«النهضة النسائية في دبي» تنظم العرس الجماعي التاسع

عبّر عدد من العرسان الذين زفتهم جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، عن بالغ تقديرهم لجهود الجمعية في تنظيم مبادرة العرس الجماعي، مؤكدين أن المبادرة تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز استقرار الأسرة، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج.

جاء ذلك خلال تنظيم جمعية النهضة النسائية بدبي، العرس الجماعي التاسع لعام 2025، في مقرها الرئيس، وذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54، وضمن جهودها الداعمة لعام المجتمع وعام الأسرة 2025.

وقال العريس خالد عيد محمد: إن مشاركته في العرس الجماعي، وفرت عليه الكثير من التكاليف، ومنحته شعوراً بالطمأنينة والدعم المجتمعي، مشيراً إلى أن المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم، التي تميّز المجتمع الإماراتي.

ومن جانبه، أعرب العريس عمار الشحي عن سعادته بانضمامه إلى المبادرة، لافتاً إلى أن العرس الجماعي ليس فقط دعماً مادياً، بل هو رسالة مجتمعية راقية، تشجع الشباب على بدء حياتهم الزوجية في بيئة إيجابية ومستقرة.

وأما العريس محمد راشد، فأكد أن الجهود التنظيمية التي بذلتها جمعية النهضة النسائية، تتجاوز مجرد الاحتفال، إذ توفر للشباب منصة انطلاق نحو حياة أسرية متوازنة.

من جانبها، أوضحت عفراء مبارك الحاي المشرف العام على مبادرة الأعراس الجماعية بالجمعية، أن تنظيم العرس يأتي ضمن توجه وطني، يستهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج، وتمكينهم من بدء حياة زوجية مستقرة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك، يعتز بقيمه وهويته.