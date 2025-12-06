«نسائية دبي» تزف 15 رجلاً في عرسهم الجماعي التاسع

أعلنت جمعية النهضة النسائية بدبي عن عزمها تنظيم العرس الجماعي التاسع لعام 2025، وذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وضمن جهودها الداعمة لعام المجتمع وعام الأسرة 2025.

وأوضحت عفراء مبارك الحاي، المشرف العام على مبادرة الأعراس الجماعية بالجمعية، أن هذا العرس التاسع الذي تنظمه الجمعية لـ15 رجلاً من الفئة التي لم تتمكن من الاستفادة من صندوق الزواج أو برامج الأعراس الجماعية الأخرى، بسبب عدم انطباق الشروط الخاصة بهذه البرامج عليهم.

وأكدت الجمعية أن تنظيم العرس يأتي ضمن توجه وطني يستهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج، وتمكينهم من بدء حياة زوجية مستقرة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يعتز بقيمه وهويته.

وأفادت الحاي أن فعاليات العرس ستقام في قاعة الزاهية بالمقر الرئيس للجمعية في دبي، مشيرة إلى أن التحضيرات تسير وفق أعلى المعايير لضمان تقديم نموذج وطني رائد في تنظيم الأعراس الجماعية.

وقالت إن مبادرة العرس الجماعي تمثل أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تبنتها الجمعية بهدف تمكين الشباب، وتحصين الأسرة الإماراتية من التحديات الحديثة، إلى جانب ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعد إحدى الركائز الأصيلة في المجتمع الإماراتي.