انخفاض درجات الحرارة في ديسمبر بين 3 و6 درجات مقارنة بنوفمبر

أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر ديسمبر يعد آخر شهور فصل الخريف، على أن يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير من الشهر، وتحديداً في 23 ديسمبر.

من الناحية المناخية، يُعد ديسمبر من أشهر الشتاء في الدولة، وتشهد درجات الحرارة العظمى والصغرى انخفاضاً يتراوح بين 3 و6 درجات مقارنة بشهر نوفمبر.

وأشار المركز إلى أن الدولة تتأثر خلال الشهر الجاري بامتداد المرتفع السيبيري القادم من الشمال، مصحوباً برياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، وخاصة على المناطق الداخلية والجبلية. كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتتهيأ الفرصة أحياناً لسقوط الأمطار.

وبحسب المركز، ترتفع الرطوبة النسبية وخاصة في ساعات الصباح الباكر نتيجة مرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج، ما قد يؤدي إلى تكوّن ضباب خفيف أو كثيف في بعض المناطق.

وأوضح المركز أن متوسط درجات الحرارة لشهر ديسمبر يتراوح بين 17.7 و21.8°م، فيما تكون درجات الحرارة العظمى بين 21.7 و27.4°م، ودرجات الحرارة الصغرى بين 12.9 و17.4°م. ويبلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية حوالي 63%.