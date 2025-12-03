مهرجان أم الإمارات يقدم تجارب تفاعلية تحتفي بالهوية الإماراتية

أكدت أميرة عبدالله المزروعي، رئيس قسم إدارة الفعاليات بمكتب أبوظبي للفعاليات، أن ما يميز مهرجان أم الإمارات هذا العام وبنسخته الجديدة في منطقة العين هو أنه يقدم تجارب تفاعلية شاملة تحتفي بالهوية الإماراتية.

وأضافت: «نحن في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حرصنا وبالتعاون مع شركة براغ، على أن تعيش العائلات في العين أجواء موسعة وأكثر غنى مما اعتادوا عليه، ضمن تجربة «فوق الخيال» التي أصبحت جزءاً أساسياً من هوية المهرجان وتحديداً في العين سكوير، حيث يعيش الزوار أجواء مفعمة بالحيوية تجمع بين الجولات الكرنفالية، المساحات الإبداعية، الأنشطة التفاعلية، والاحتفالات اليومية التي تعكس روح المناسبة».

وأشارت المزروعي إلى أن الاحتفالات تتميز في منطقة العين بتقديم العرض الجوي الجميل الذي ينتظره الجميع، ثم عرض الألعاب النارية، إلى جانب الطابع العائلي والترفيهي الذي يحرص عليه المهرجان منذ انطلاقته عام 2016، من خلال الفنون، والأطعمة، والعروض الحية، واللحظات التي يحب الناس مشاركتها مع بعضهم. وأوضحت المزروعي أن الأهداف السامية التي يحرص على تحقيقها المهرجان تتمثل في أن تكون هذه المناسبة فرصة للعائلات للاحتفال بطريقة تجمع بين الفرح والانتماء والتجارب الترفيهية الغنية.

وأضافت: نحن نعمل دائماً على أن يكون مهرجان أم الإمارات مساحة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من احتفال وطني حي، سواء من خلال الأنشطة الفنية، أم الفعاليات الترفيهية، أم إبراز المواهب الإماراتية والعلامات المحلية والعالمية التي تشارك في التجربة.