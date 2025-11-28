لوحات إلكترونية مطورة لمبادرة «قافلة السلامة»

أعلن نادي الفجيرة العلمي عن التسليم الرسمي لمشروع اللوحات الإلكترونية المطورة لمبادرة «قافلة السلامة» إلى الإدارة العامة للدفاع المدني بالفجيرة، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع الابتكارية التي يجري العمل عليها لدعم برامج التوعية الوقائية في إمارة الفجيرة.

والارتقاء بمعايير السلامة العامة، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين الجهات العلمية والأمنية، تأتي في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي والارتقاء بمعايير السلامة العامة عبر حلول تقنية مبتكرة.

وأكد الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، أن هذا الإنجاز جاء نتاج اجتماعات مكثفة وجلسات عصف ذهني مشتركة بين الطرفين، ركزت على تطوير مبادرات نوعية تعتمد على التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات ذكية، تقنيات الواقع الافتراضي.

وأدوات تفاعلية تسهم في رفع مستوى التثقيف الوقائي لدى أفراد المجتمع. وأشار الدكتور المعيلي إلى أن تسليم مشروع اللوحات الإلكترونية المطورة لمبادرة «قافلة السلامة» يمثل خطوة نوعية في مسيرة الابتكار المجتمعي.