بلدية العين تحتفي بيوم تخطيط المدن العالمي

احتفلت بلدية مدينة العين بمناسبة يوم تخطيط المدن العالمي في واحة العين بحضور مخططي المدن السابقين والحاليين.

تم خلال الاحتفال التعريف بالواحة من خلال جولة سياحية للمشاركين، وجلسة عصف ذهني بعنوان «تخيل واحة العين»، بالإضافة لتكريم المشاركين، والتوقيع على لوحة شجرة الحياة.

وقالت الدكتورة المهندسة شيماء جاسم الحوسني، رئيس قسم المخططات العامة في بلدية مدينة العين: «تحتفي الجهات المعنية في العالم باليوم العالمي لتخطيط المدن، ونهدف من خلال إحياء هذا الاحتفال في بلدية العين إلى إبراز دور المخططين والمهندسين الذين أسهموا في إبراز مدينة العين.

كما قال ستيفن جولدي، مستشار تخطيط المدن في بلدية مدينة العين: من المهم أن يعرف الناس المزيد عن مخططي المدن، وهذه المعرفة تقلل من الشكوى والأخطاء، وإبراز الجوانب الإيجابية في عملنا، لا سيما وأن مهنة تخطيط المدن مهنة مهمة وصعبة، مؤكداً أن مدينة العين فعلياً هي من ضمن المدن الحديثة ذات التخطيط العلمي المدروس المتفرد بمشروعات تناسب خصوصيتها، وتركز على تقديم الخدمات وفق مقاييس عالية لجودة الحياة، وتوفير الرفاهية للمواطن والمقيم.

وأشادت المهندسة أنوار محمد الشمري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة البيانات الجيومكانية، المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية بحرص بلدية مدينة العين على الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، الذي يسرد تاريخ التخطيط في مدينة العين.