ولي عهد عجمان: مركز التعلم لأصحاب الهمم خطوة نوعية للتغلب على التحديات

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان أن مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم في جامعة عجمان خطوة نوعية ضمن الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية شاملة، تتيح للطلبة الفرصة للتغلب على التحديات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه «مركز التعلم الشامل» للطلبة من أصحاب الهمم في جامعة عجمان، وذلك في إطار مسيرة تحوّل الجامعة إلى مؤسسة غير ربحية بما يحقق أعلى درجات التميز الأكاديمي والمهني وتوفير فرص التعليم العالي لجميع فئات الطلبة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: يأتي دعمنا لجامعة عجمان في مهمتها لتمكين الطلبة من أصحاب الهمم في سياق سعينا الدؤوب لضمان سهولة الوصول إلى التعليم وتعزيز التميّز الأكاديمي على كافة الأصعدة».

ويهدف المركز إلى تعزيز عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في الوسط الأكاديمي عبر توفير بيئة حاضنة تتيح لهم إمكانية تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم للتفوق على كافة الأصعدة الأكاديمية والاجتماعية والمهنية، وسط بيئة داعمة تضمّ مرافق أكاديمية متطورة ومصممة لتلبية احتياجاتهم، وتوفر لهم فرصة الحصول على جميع الموارد اللازمة لتحقيق أعلى درجات النجاح.

ويحرص المركز على توفير الامتحانات بالصورة التي تضمن عملية تقييم واختبار عادلة ومحفزة للطلبة مع وقت إضافي وأجهزة مخصصة لهذه الفئة من الطلبة.