منتدى المرأة العالمي ينطلق 26 نوفمبر بمشاركة واسعة من القيادات العالمية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنظّم مؤسسة دبي للمرأة "منتدى المرأة العالمي – دبي 2024"، يومي 26 و27 نوفمبر المقبل في مدينة جميرا، وذلك للمرة الثالثة التي تستضيف وتنظّم المؤسسة هذا الحدث العالمي المهم بمشاركة حشد من القيادات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص من حول العالم، ولفيف من الخبراء ومسؤولي المنظمات الدولية.

ويجمع منتدى المرأة العالمي 2024 عدداً من الشركاء الوطنيين والعالميين البارزين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، الذين تتوافق رؤاهم مع رؤى وأهداف المنتدى، ويسهمون بفاعلية في أعمال وفعاليات الدورة الثالثة.

وقالت منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة في إحاطة إعلامية للإعلان عن أجندة المنتدى أنه سيشهد على مدى يومين جلسات حوارية واجتماعات رفيعة المستوى واستعراض تجارب ملهمة وتبادل لأفضل الممارسات والسياسات العالمية في دعم وإنجاح دور المرأة ما يجعل منه منصة عالمية لبناء شراكات محلية وعالمية مؤثرة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الحيوي حتى تستطيع المرأة الحصول على مكانتها التي تستحقها ضمن مختلف المجالات

وأضافت أن رؤية وتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمواصلة المنتدى دوره كمحفل عالمي مؤثر لمناقشة إسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة وسبل الارتقاء بها، ليواكب الحدث في أهدافه ورسالته التوجهات الراسخة لدولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصةً الهدف الخامس بشأن تمكين جميع النساء والفتيات حول العالم.

وأشارت منى المري إلى أن أبرز الأهداف التي يسعى منتدى المرأة العالمي لتحقيقها ضمن نسخته الثالثة هو التوصل لحلول ومقترحات بنّاءة لصناع القرار وواضعي السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة، من أجل ضمان تحسين جودة حياتها وتعزيز دورها في المجالات كافة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واقتصاداً أكثر استدامةً للأجيال القادمة.

وأعلنت عن استضافة عدد من الشخصيات المحلية والعربية والعالمية منهم الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم والسيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان والسيدة الأولى لجمهور ية باكستان وممثلين عن حلف الناتو لشؤون المرأة.