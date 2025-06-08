المركز الزراعي الوطني يفتح آفاقاً جديدة للقطاع

أكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن دور المركز سيمتد إلى التوعية وتنظيم الحملات الإعلامية والمؤتمرات التعليمية، بهدف رفع الوعي وتعزيز فكر المزارعين وتزويدهم بأحدث المعارف والممارسات الزراعية.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التغير المناخي والبيئة في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الذي تم تنظيمه في منطقة العين الخضراء قبل بضعة أيام، عن بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات».

وأوضح الشامسي أن المركز سيتولى تقديم البرامج لدعم المشاريع الزراعية المبتكرة، وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعمهم في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.

وأضاف: «الإرشاد الزراعي والتدريب يمثلان ركيزة أساسية في عمل المركز، حيث سيتم التعاون مع جهات تدريبية متخصصة لضمان إيصال المعرفة بشكل فعال، إضافة إلى تنظيم ورش بالتنسيق مع الجهات المحلية لتلبية الاحتياجات الزراعية في مختلف المناطق». ولفت الشامسي إلى أن المركز يعد ركيزة لجهود الدولة كافة، وأداة مبتكرة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية للبحث عن حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية.

من جهة أخرى أعلن الشامسي عن نية المركز توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات التعليمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها، لتطوير برامج تعليمية متخصصة في الزراعة، إلى جانب اتفاقيات أخرى تهدف إلى استحداث حلول تقنية مبتكرة تُسهم في بناء مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.