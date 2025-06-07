15 ألف رسالة تهنئة من «التنمية الأسرية» لكبار المواطنين والمقيمين

أرسلت مؤسسة التنمية الأسرية عبر فريق عمل «خدمة المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين» رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك لنحو 15 ألفاً من كبار المواطنين والمقيمين وأفراد أسرهم، كما تواصلت هاتفياً مع ما يزيد على 3 آلاف من كبار المواطنين والمقيمين، ويأتي ذلك في صدد تمكين مجتمع مترابط الأواصر، وتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وإدخال البهجة إلى قلوبهم وأكدت صغيرة المنصوري، أخصائي رعاية اجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية، أن خدمة المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين والمقيمين في المؤسسة تهدف إلى تقديم الدعم الوجداني والنفسي، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وعكس ذلك رؤية المؤسسة وحرصها على المشاركة الوجدانية في المناسبات والأعياد، بما يعزز استقرار الأسرة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية تقديم الرعاية الشاملة والدعم المستدام عبر البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والوقائية والتأهيلية والتمكينية، كما أكدت ضرورة تعزيز التواصل الإيجابي بين الأجيال وتقوية صلة الأبناء بأجدادهم، بما يضمن اندماجهم الفاعل في المجتمع والأسرة.

وأكدت حرص المؤسسة على تحقيق السعادة والرفاهية في بيئة يسودها الأمان المجتمعي في جميع الأوقات والمناسبات، بما في ذلك الأعياد، كما تسعى إلى توفير بيئة أسرية داعمة وحياة اجتماعية فاعلة ذات أثر إيجابي، بتبادل خبرات كبار المواطنين الحياتية والعملية، كما تشجعهم على تبني نمط حياة صحي وآمن وتنمية قدراتهم على التفكير الإيجابي وزيادة ثقتهم بأنفسهم.