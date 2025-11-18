6 آلاف أسرة مستفيدة من معرض «خيرية الشارقة»

افتتح الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، صباح أمس، معرضها الخيري «غيث 6» بمركز إكسبو الذيد، بحضور عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي، مدير إدارة الجمعية في الذيد.

وأكد الدكتور محمد بن هويدن أن افتتاح معرض «غيث 6»، الذي يستهدف الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في شراء ما يلزمهم من الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية بأسعار رمزية، يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئات، والحرص على توفير ما يحتاجونه بأسعار مخفضة ورمزية، وذلك في حدود قدراتهم المادية، وفتح رافد من روافد الدخل للجمعية لتمويل ودعم مشاريعها المنفذة والتي يستفيد منها قرابة 6000 أسرة، وذلك تأكيداً على أهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل المجتمعي. وأوضح أن المعرض وخلال الأعوام الخمسة الماضية قد حقق أهدافه وبنجاح، ما أسهم فعلياً في زيادة أعداد زواره، حيث كان المعرض وسيلة للأسر المتعففة لاقتناء احتياجاتها بأسعار مخفضة.

وتضمن المعرض على عدد كبير من المنتجات المنزلية المتنوعة والمعروضة بأسعار رمزية، بهدف نشر ثقافة التكاتف بين أواصر المجتمع والتشجيع على العطاء، وتسخير المستلزمات غير الضرورية والزائدة على حاجتهم، لتستفيد منها شريحة كبيرة من المعوزين بدلاً من التخلص منها. كما تضمن جملة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية المتنوعة، منها المخيم الطبي الذي يوفر باقة من الفحوص الطبية بالمجان للأفراد والأسر وزوار المعرض.